¿Le aparecen mosquitos del dengue en casa y no sabe por qué? Experto explica qué puede estar pasando

¿Le pasa que salen mosquitos, que podrían llevar el virus del dengue, en su casa aunque no tenga criaderos y no sabe cómo es eso posible? Pues a mí me ha pasado en los últimos días y hay una respuesta para eso.

Hay otras fuentes donde los mosquitos se ocultan para luego atacar a sus víctimas, alimentándose de su sangre. Ahora más que nunca hay que estar atentos porque puede que algún mosquito lleve algún tipo de virus, como el dengue.

Carlos Araya, especialista en medicina interna y vocero del Colegio de Médicos y Cirujanos, explicó que los mosquitos, además de estar en criaderos, se ocultan en espacios oscuros y frescos como debajo de pilas, en bodegas con poca ventilación, entre otros lugares.

Según el Colegio de Médicos, el mosquito del dengue se oculta en lugares oscuros y frescos, además de estar en criaderos. (Shutterstock)

Por eso es muy importante que la población utilice adecuadamente el repelente para eliminar los mosquitos.

Asimismo, al dormir, se deben usar mosquiteros, conocidos como toldos, para prevenir picaduras.

El experto también hizo un llamado a eliminar los criaderos; es decir, recipientes u objetos, como llantas, botellas, plásticos, floreros, bebederos de mascotas, platos de macetas, rejillas de desagüe, que acumulen agua.

Araya señaló que es importante educar a otras personas sobre la eliminación de criaderos para evitar la propagación de mosquitos.

“Hay que tener una participación activa en la comunidad en programas de educación”, indicó.

El experto en medicina interna hizo un llamado de eliminar criaderos y además, de utilizar adecuadamente el repelente para evitar la picadura del dengue. (Shutterstock /Shutterstock)

¿Qué síntomas genera el mosquito del dengue?

El mosquito Aedes aegypti, que propaga el dengue y otros virus, genera fiebre alta, cefalea intensa, mucha fatiga y dolores musculares.

“Hasta el tercer a quinto día puede presentar brote cutáneo que tiene como características zonas de piel sana rodeadas de enrojecimiento —algunos lo comparan con islas blancas en un mar rojo— seguido de prurito intenso; puede acompañarse de manchas pequeñas a las que se les llama petequias”, explicó Carlos Araya.

“Una vez que se va resolviendo la fiebre, pueden presentar otras manifestaciones como disminución paulatina del conteo de plaquetas, y llegar a generar dengue grave que puede producir choque (caída de la presión arterial grave) y acumulación de líquidos corporales”, añadió.

El mosquito es negro y con rayas blancas en las patas, la cabeza y el cuerpo. Además, sus alas son translúcidas.

El mosquito del dengue tiene rayas blancas en las patas, el cuerpo y la cabeza. Foto tomada en Shutterstock (Shutterstock)

