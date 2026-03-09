¿Le debe a Hacienda y no lo sabe? El truco sencillo para revisar sus deudas en el sistema TRIBU-CR

Si usted es de las personas que contribuyen a Hacienda y no sabe si tiene deudas, es muy importante que averigüe para que le ayuden a llevar un debido proceso para el pago.

Para averiguar si tiene o no deudas con Hacienda, es muy sencillo. Se puede encontrar la información a través de consulta pública del sistema tributario TRIBU-CR.

En ese sitio usted tiene que poner los datos correspondientes, como el nombre completo o el nombre comercial, y luego debe rellenar un espacio con el código que le aparece.

Usuarios pueden verificar si tienen deudas en Hacienda por medio del portal TRIBU-CR. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Francisco Sánchez, contador independiente, explicó que puede haber deudas por diferentes tributos como el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta e impuestos de educación y cultura.

“Hay multas por presentación tardía de declaraciones, por no presentación de alguna declaración en específico, intereses que se van a cobrar siempre sobre los montos no pagados”, dijo.

¿Debe pagar la deuda de una vez?

El contador independiente señaló que el contribuyente no debe pagar la deuda de una vez, pues hay un proceso.

Es importante que cuente con la asesoría de un contador para que le pueda resolver la situación con Hacienda.

“Se recomienda a la persona que pague un contador para que le pueda asesorar porque muchas veces hay cosas que se pueden salvar, pero depende de la experiencia que tiene”, indicó Sánchez.

Un contador recomendó a los contribuyentes buscar a un profesional en contaduría para verificar si debe o no pagar algunas deudas con Hacienda. (Canva/Canva)

Próximos pagos y declaraciones a vencer

El próximo lunes 16 de marzo se vence la declaración y el pago del IVA de febrero, así como otros tributos como el del impuesto sobre las utilidades, impuesto de ganancias y pérdidas de capital, entre otros.

También habrá cobros el 20 de marzo de retenciones de ganancias de capital domiciliado y del IVA por intermediarios de servicios digitales transfronterizos inscritos ante la Dirección General de Tributación (DGT).

A través del sitio web del Ministerio de Hacienda se puede encontrar el calendario fiscal con las fechas y tributos que se vencen.

