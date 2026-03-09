Videos revelan a persona que vandalizó el teatro Melico Salazar durante marcha del 8M

Unos videos que fueron compartidos en redes sociales muestran a la persona que habría vandalizado el teatro Melico Salazar.

Según los videos, un hombre rayó el teatro con distintas frases, pero una mujer, quien participó en la marcha del 8M, fue a hablarle y, al parecer, a detenerlo.

Las imágenes fueron divulgadas después de que Mary Munive, ministra de Salud y presidenta en ejercicio mientras Rodrigo Chaves se encuentra fuera del país, y Jorge Rodríguez, ministro de Cultura, denunciaran los actos de vandalismo en el edificio.

“Ante esta situación, se ha solicitado formalmente a la Municipalidad de San José, a la alcaldesa a.i. Yariela Quirós y a la jefatura de la Policía Municipal, Marcelo Solano, la entrega de los videos de seguridad con el fin de identificar a las personas responsables de estos hechos”, dijeron el domingo.

Hombre habrá vandalizado teatro Melico Salazar

Este medio le consultó a Presidencia si tenían conocimiento sobre los videos que fueron publicados en redes sociales y que si ya tenían identificada a la persona que realizó los actos de vandalismo. Sin embargo, estamos a la espera de la respuesta.

Cientos de mujeres participaron en la marcha del 8M. Inició desde el Parque Central y culminó en la Plaza de la Democracia. Foto: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Feministas exigen disculpas

Varias activistas feministas exigieron a Mary Munive que se disculpara después de que diera a entender que las mujeres aprovecharon la marcha del Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M, para vandalizar el teatro Melico Salazar, así como otros lugares en San José centro.

Hombre habrá vandalizado teatro Melico Salazar

La ministra de Salud señaló que Costa Rica es un país que respeta la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, pero nada justifica el daño a bienes patrimoniales.

“Sabemos que hay libertad de expresión y que hoy es un día para conmemorar, pero ¿esta es la manera que tenemos para poder conmemorar realmente lo que hemos hecho las mujeres? ¿El voto y el derecho a la educación se demuestran con esta clase de educación, rayando edificios patrimoniales?“, dijo Munive.

Mary Munive denuncia daños en el teatro Melico Salazar tras Marcha del 8M

Una mujer, quien participó en la marcha, comentó en una publicación de @somosfuego_cr en Instagram que grabó a la persona que vandalizó el teatro y que, supuestamente, estuvo molestando durante la marcha e incluso le quitó una lata de spray a una chica.

