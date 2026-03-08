Mary Munive, presidenta en ejercicio, denuncia daños tras Marcha del 8M y anuncia medidas drásticas (video)

Mary Munive, ministra de Salud y actual presidenta de la República en ejercicio, debido a que Rodrigo Chaves no se encuentra en el país, denunció este domingo por la tarde que la Marcha del 8M dejó daños en estructuras de la capital y anunció medidas drásticas al respecto.

Munive aseguró que participantes de la marcha cometieron vandalismo contra el Teatro Popular Melico Salazar y otras estructuras patrimoniales.

Cientos de mujeres participaron en la Marcha del 8M este domingo. (Mayela López)

Ella afirmó que este tipo de acciones no representa los valores de respeto que caracterizan al pueblo costarricense, ni la esencia de una manifestación responsable.

El teatro Melico Salazar es un edificio histórico y patrimonio cultural, que recientemente fue objeto de trabajos de remodelación y pintura concluidos en diciembre pasado, por lo que resulta especialmente lamentable que haya sido dañado de esta manera.

“Ante esta situación, se ha solicitado formalmente a la Municipalidad de San José, a la alcaldesa a.i. Yariela Quirós y a la jefatura de la Policía Municipal, Marcelo Solano, la entrega de los videos de seguridad con el fin de identificar a las personas responsables de estos hechos.

“Asimismo, se ha solicitado al Ministerio de Cultura y Juventud que interponga la denuncia correspondiente, para que las autoridades competentes puedan investigar y sancionar a quienes cometieron este acto de vandalismo”, informaron las autoridades.

Mary Munive denuncia daños en el teatro Melico Salazar tras Marcha del 8M

Un día para conmemorar, pero no para irrespetar

Munive aseguró que Costa Rica es un país que respeta profundamente la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, especialmente en fechas de conmemoración importantes, pero señala que nada justifica el daño a bienes patrimoniales ni actos que atenten contra el patrimonio cultural de todos los costarricenses.