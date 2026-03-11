Asesinato de colegial en Liberia enciende alerta: esto dice el MEP y el Colegio de Orientadores

El lamentable asesinato de Liann Rivas, de 18 años, ocurrido la mañana del lunes 9 de marzo en Liberia, Guanacaste, muestra la realidad que vive el país en cuanto a la violencia, según expertos.

LEA MÁS: ¡Carros desde ¢3,9 millones! El BCR liquida vehículos con descuentos de hasta el 30% en Cartago

Además, este triste suceso puede generar efectos negativos en los estudiantes, tal y como lo comentó José Miguel Chavarría, del Colegio de Profesionales en Orientación.

Chavarría explicó que los jóvenes pueden tener una sensación de indefensión, inseguridad y temor de asistir a los centros educativos.

Un experto del Colegio de Profesionales en Orientación señaló que los estudiantes podrían sentirse indefensos, inseguros y temerosos de asistir a los centros educativos. (cortesía/cortesía)

Por eso, es muy importante darles un abordaje adecuado tanto en la familia como en las escuelas y colegios para que los estudiantes vuelvan a tener seguridad, poco a poco.

“Es una situación compleja porque el tema de la violencia no es una situación de causa y efecto, sino que tiene muchísimas aristas y dimensiones. Una muerte como esta va a desencadenar una serie de situaciones que vamos a llamar efecto dominó, donde no solamente se va a afectar a la víctima y a la persona victimaria, sino también a sus familias, la comunidad, la sociedad y los centros educativos”, dijo el experto.

¿Por qué hay tanta violencia en el país?

Guillermo Acuña, sociólogo de la Universidad Nacional, señaló que la mala comunicación entre las personas podría ser una de las razones por las cuales hay tanta violencia en el país.

“Estamos viendo una incapacidad absoluta de los actores sociales, llámese jóvenes, mujeres, niños, adultos, de comunicar las diferencias entre sí. (...) Creo que hay un nivel de deterioro en las relaciones sociales”, dijo.

El experto señaló que la violencia se ha profundizado a nivel país.

“Si bien es cierto, hay algunos casos particulares en el centro del país, pero lo que estamos viendo es una distribución general en todos los ámbitos geográficos del país y eso está teniendo una expresión bastante complicada en términos de resolución de conflictos”, aseguró.

Hay diferentes factores que generan violencia en el país, entre ellas la mala comunicación y la cultura violenta. (Captura de video/Captura)

José Miguel Chavarría coincidió con el sociólogo y además, expresó que en el país existe una cultura que ha promovido la violencia.

Chavarría opinó que muchas personas creen que la violencia es una forma de resolver conflictos.

“Hay una desinhibición de la violencia, en donde es común que las personas se agarren en una carretera a golpes, que haya sicarios, asesinatos. Incluso, hay violencia estructural en diferentes entidades; la forma en la que se le habla a la gente, la forma en cómo se reacciona, entre otras”, comentó.

Asimismo, el profesional en orientación indicó que los grupos criminales también juegan un papel.

LEA MÁS: Desamparados llora la muerte de una profesora de la escuela Joaquín García Monge a la que todos adoraban

“Hay personas que aprovechan a los jóvenes para atraerlos en las dinámicas criminales, sea préstamos gota a gota, sicariato, narcomenudeo, entre otras. Es muy lamentable”, dijo.

MEP toma medidas tras lamentable hecho

El Ministerio de Educación Pública (MEP) brindó declaraciones este martes 10 de marzo, un día después del lamentable hecho, y señaló las acciones que se están llevando a cabo para ayudar a los compañeros, amigos y conocidos de Liann Alejandro Rivas Quesada, el joven que falleció, y el sospechoso de apellido Rodríguez.

“Desde el MEP estamos coordinando desde ayer con la Dirección Regional de Educación de Liberia para brindar acompañamiento y contención a estudiantes, docentes y personal del centro educativo, entendiendo el impacto emocional que un hecho de esta naturaleza genera en toda la comunidad”, dijo Leonardo Sánchez, ministro de Educación.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, comentó que se está dando acompañamiento a la comunidad estudiantil del IPEC de Liberia, donde estudiaron los jóvenes. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

“El MEP cuenta con diversas instancias que trabajan permanentemente en la prevención y atención de la violencia en los centros educativos, entre ellas, la Dirección de Vida Estudiantil, la Contraloría de Derechos Estudiantiles, la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, los servicios de orientación y las unidades especializadas en convivencia, igualdad y protección de derechos, entre otros”, agregó.

Asimismo, el MEP lamentó el triste incidente y expresó su solidaridad con la familia de Liann.

No solo los centros educativos deberían prevenir la violencia

Los expertos, incluso el MEP, señalaron que los padres de familia, la comunidad y los centros educativos deberían trabajar en mecanismos para evitar que la violencia siga aumentando.

El ministro de Educación mencionó la importancia de que los niños y jóvenes reciban una formación en valores y respeto desde el hogar.

Además, indicó que la educación pública trabaja todos los días para “prevenir estas situaciones”, pero que la protección de los jóvenes es una “responsabilidad” de toda la sociedad.

Por su parte, Guillermo Acuña comentó que se deben fortalecer los mecanismos de comunicación entre las personas.

También se deben trabajar en proyectos comunitarios, por ejemplo, artísticos, que pueden funcionar como mecanismos de resolución y de expresión frente a las distintas necesidades de los niños y jóvenes.

José Miguel Chavarría también mencionó la importancia de retomar proyectos deportivos, artísticos, de recreación, que busquen la paz y la convivencia.

“Se cree de forma errónea que solamente el centro educativo se encarga de la formación y no es totalmente cierto, se deben hacer trabajos articulados desde las escuelas y colegios en conjunto con las familias”, dijo.

LEA MÁS: Ahora usted podrá pagar el bus y el tren con una tarjeta recargable y sin necesidad de una cuenta en un banco