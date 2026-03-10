Desamparados llora la muerte de una profesora de la escuela Joaquín García Monge a la que todos adoraban

El pueblo de Desamparados está de luto por la muerte de una educadora de la escuela Joaquín García Monge, localizada en el centro del cantón.

El anuncio del deceso fue hecho por el propio centro educativo por medio de las redes sociales.

Todos los que la conocían asegura que era una excelente educadora. (Tomada de Facebook)

“Con el corazón lleno de tristeza, la comunidad educativa de la escuela Joaquín García Monge, profundamente consternada, lamenta el fallecimiento de nuestra querida compañera docente María Teresa Gómez Viales, cuyo legado de amor y enseñanza, vivirá siempre entre nosotros”, informó la escuela.

LEA MÁS: Pequeño Mundo da un giro de negocio que sorprende y muchos están encantados

“En vida fue un ejemplo de dedicación, bondad y vocación por la enseñanza. Su entrega, cariño y compromiso con la educación dejaron una huella imborrable en nuestros corazones y en la vida de todos los estudiantes”, agregó.

LEA MÁS: ¡Hasta ¢9,7 millones de regalo! Cartago lanza programa de bonos para arreglar techos, pisos y cableado

Cientos de personas respondieron con mensajes de solidaridad a la familia de la educadora. Además, lamentaron la muerte de María Teresa, a quien describen como impecable en su trabajo.

Las causas de la muerte de la profesora no trascendieron.

En La Teja enviamos un abrazo solidario a la familia de doña María Teresa. Fortaleza en estos momentos tan difíciles.