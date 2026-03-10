MEP toma medidas tras muerte de estudiante apuñalado en Liberia

El Ministerio de Educación Pública (MEP) tomó medidas tras el lamentable suceso que ocurrió el lunes 9 de marzo en Liberia, Guanacaste, en el que un muchacho de 18 años falleció tras haber sido apuñalado por otro estudiante de 19 años.

Desde el lunes pusieron manos a la obra para ver cómo pueden ayudar a los amigos, compañeros y conocidos de los estudiantes involucrados en este lamentable hecho.

“Desde el MEP estamos coordinando desde ayer con la Dirección Regional de Educación de Liberia para brindar acompañamiento y contención a estudiantes, docentes y personal del centro educativo, entendiendo el impacto emocional que un hecho de esta naturaleza genera en toda la comunidad”, indicó Leonardo Sánchez, ministro de Educación.

“El MEP cuenta con diversas instancias que trabajan permanentemente en la prevención y atención de la violencia en los centros educativos, entre ellas, la Dirección de Vida Estudiantil, la Contraloría de Derechos Estudiantiles, la Unidad para la Promoción de la Igualdad de Género, la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, los servicios de orientación y las unidades especializadas en convivencia, igualdad y protección de derechos, entre otros”, agregó.

El MEP tomó medidas después de que un joven de 18 años muriera apuñalado en Liberia, Guanacaste. (Captura de video/Captura)

Lamentó el hecho

El MEP lamentó el triste hecho que tiene al país con el corazón desgarrado por lo crudo que fue.

Sánchez expresó su solidaridad con la familia de Liann Alejandro Rivas Quesada, el joven que murió tras haber sido trasladado al hospital Enrique Baltodano Briceño.

“Queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la familia del estudiante fallecido y con toda la comunidad educativa del IPEC de Liberia ante un hecho tan doloroso que nos conmueve a todos como país”, dijo.

El ministro recordó que este lamentable suceso ocurrió fuera del centro educativo en vía pública. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está investigando el asesinato del joven.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, lamentó la muerte del joven de 18 años y señaló que la protección de los jóvenes es una "responsabilidad" de toda la sociedad. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

Formación en valores y respeto se construye desde el hogar

Leonardo Sánchez señaló que los estudiantes pasan menos del 15% del tiempo en los centros educativos durante el año y por eso es importante que los niños y jóvenes también reciban una formación en valores y respeto desde el hogar.

“La formación en valores, en respeto y convivencia también se construyen en la familia y en la comunidad”, dijo.

Asimismo, indicó que la Educación Pública trabaja todos los días para “prevenir estas situaciones”; sin embargo, la protección de los jóvenes es una “responsabilidad” de toda la sociedad.

¿Qué ocurrió en Liberia?

La mañana del lunes 9 de marzo se reportó un triste hecho en Liberia. Dos jóvenes se encontraban en una parada de buses, cuando el joven de 19 años, de apellido Rodríguez, persiguió a Rivas Quesada en medio de una aparente discusión y lo apuñaló varias ocasiones.

Liann Alejandro Rivas Quesada murió tras ser trasladado al hospital Enrique Baltodano en Guanacaste después de que otro estudiante lo apuñalara en una parada de buses. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

El estudiante de 18 años fue trasladado al centro médico en un vehículo particular, pero lamentablemente fue declarado sin vida tras su ingreso al hospital.

Las autoridades detuvieron al sospechoso del asesinato de Rivas Quesada.

