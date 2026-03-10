Así se hacen los helados Dos Pinos: el proceso detrás de la famosa Chocoleta y el Choco Snack

La Chocoleta, el Choco Snack o los helados Trits son parte de las deliciosas opciones que produce Dos Pinos, pero pocas personas conocen todo el proceso que existe detrás de cada uno de estos productos antes de llegar a las manos de los consumidores.

Durante nuestra visita a la sede central y a la planta principal ubicada en El Coyol de Alajuela, logramos observar cómo se elaboran estos famosos helados.

La experiencia formó parte del nuevo proyecto de La Teja en YouTube, donde compartimos contenido cada semana sobre diversos temas.

La Chocoleta y el Choco Snack pasan por diferentes etapas antes de llegar al mercado. (Marcelo Poltronieri/Marcelo Poltronieri)

Un equipo de La Teja fue dichoso, ya que fue posible ingresar directamente a la planta y observar cada etapa de la producción.

Es importante recalcar que este no es un tour abierto al público, ya que cuando llegan grupos de estudiantes no ingresan a la planta.

Antes de entrar, fue necesario colocarnos una vestimenta especial compuesta por gorro, guantes, lentes, mascarilla, botas y audífonos.

Este uniforme es obligatorio para todos los trabajadores que ingresan a la planta, con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación.

Dos Pinos no ofrece tours dentro de su planta, pero logramos vivir la experiencia. (Marcelo Poltronieri/Marcelo Poltronieri)

La higiene es un aspecto fundamental dentro de las instalaciones. Por ello, quienes ingresan deben pasar por varios filtros de limpieza de manos y botas. Incluso, al trasladarse de una sala de producción a otra, es necesario volver a desinfectar el calzado.

El recorrido dentro de la planta

El recorrido fue guiado por Leonardo Sánchez, especialista en sistema de gestión, quien nos explicó, detalladamente, cada etapa del proceso de producción.

Leonardo Sánchez nos explicó todo el proceso de los helados. (Marcelo Poltronieri/Marcelo Poltronieri)

Sánchez comentó que a esta planta llegan alrededor de 850 mil litros de leche diarios. Toda esta materia prima debe pasar primero por un análisis antes de iniciar la serie de procesos para llegar al producto requerido.

“La leche y crema llevan todo un proceso de mezclado, pasteurización, saborización, incorporación de aire y envasado. Este proceso puede tardar alrededor de siete u ocho horas.

“Después de todo eso viene un proceso de cuarentena, en el que se hace todo el análisis fisicoquímico y de microbiología para poder liberar”, señaló Leonardo.

De la mezcla al producto final

Durante nuestra visita fue posible observar el funcionamiento de diferentes máquinas dentro de la planta, como las llenadoras, las paleteras y la máquina de minisándwich.

En el recorrido se pudo apreciar el proceso de la Chocoleta y el Choco Snack, desde el momento en que la mezcla entra en los moldes hasta que sale empaquetada.

Los helados pasan por un proceso de clasificación. (Marcelo Poltronieri/Marcelo Poltronieri)

La salida al mercado del producto final puede tomar hasta cuatro días. (Marcelo Poltronieri/Marcelo Poltronieri)

Una vez que los helados están listos, el personal los clasifica y los coloca en cajas para ser enviados al centro de distribución. Allí también deben cumplir su periodo de cuarentena antes de salir al mercado.

Sánchez indicó que uno de los procesos más importantes es la maduración de la mixtura (mezcla base), que consiste en dejarla en frío para que se vayan incorporando los ingredientes. La incorporación de aire con frío se hace a un promedio de -30 grados.

“Lo importante es que tengamos un helado de calidad liso, no arenoso, y que pueda mantener ese aire que incorporamos a lo largo de su vida útil”, mencionó Sánchez.

Tuvimos la oportunidad de probar un Choco Snack recién salido y tenía un sabor diferente, como calientito, ya que aún no había pasado el tiempo correspondiente para salir al mercado; eso sí, estaba delicioso.

Los helados más viejitos

Sofía Valverde, encargada de comunicación de Dos Pinos, destacó la importancia de este negocio en el país.

Sofía Valverde nos habló sobre la importancia de este negocio en el país. (Marcelo Poltronieri/Marcelo Poltronieri)

“La Cooperativa este año cumple 79 años de existencia. Desde 1953 fabrica las primeras cajitas de helado y desde 1966 existen la Chocoleta, la Cremoleta y las Parejitas.

“Este año estos tres icónicos helados están cumpliendo 60 años de haber crecido con nosotros, con muchas generaciones de costarricenses que hemos probado y saboreado ese mismo sabor que es parte de la memoria histórica del costarricense”, señaló Sofía.

Valverde destacó que las plantas de producción trabajan las 24 horas del día, organizadas en tres turnos para mantener la fabricación constante.

Además, el trabajo del personal encargado de revisar, clasificar y empacar los helados es clave para que cada producto llegue en perfectas condiciones a los consumidores.