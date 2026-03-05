Encuentran en tacos congelados una peligrosa bacteria que mata a más de 6 mil personas al año en el todo el mundo

El Ministerio de Salud encendió todas las alarmas al confirmar este jueves 5 de marzo una alerta sanitaria por la presencia de una peligrosa bacteria en tacos congelados que se venden en todo el país.

“El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, alerta a la población en general sobre la presencia de Listeria monocytogenes en Super Tacos de carne de la marca DON TACO", advierte Salud.

La peligrosa bacteria Listeria monocytogenes no es la primera vez que aparece en alimentos que se le venden al público. (Shutterstock/Shutterstock)

Explican la autoridades sanitarias que el “lote: 200825, producto SUPER TACOS DE CARNE, marca DON TACO, con registro sanitario A-CR-15-05841 y vencimiento: 18/08/2026 indicado en el empaque", es el que está contaminado.

“De acuerdo con los resultados de análisis microbiológicos del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CRIMA-INCIENSA), el lote del producto antes mencionado, de la marca DON TACO presentó aislamientos positivos por Listeria monocytogenes por lo que incumplen con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos.

El Ministerio de Salud confirmó enviando esta imagen de los tacos Don Taco que están contaminados con peligrosa bacteria. (Cortesía/Cortesía)

“La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos vigente”, asegura Salud.

¿Qué es Listeria monocytogenes y por qué es tan importante esa vigilancia epidemiológica en los alimentos que consumimos?

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Listeria monocytogenes es una bacteria que causa una enfermedad conocida como listeriosis, la cual, según las condiciones clínicas del paciente, podría resultar potencialmente peligrosa.

“Se estima que cerca de 23.150 casos de listeriosis ocurren en todo el mundo cada año (casi 63 por día) con una tasa de mortalidad entre el 20% y el 30% en escenarios severos, según menciona la OMS. Es decir, 6.945 personas fallecen cada año por causa de esta bacteria”, explica la Universidad de Costa Rica (UCR).

Es una bacteria "capaz de generar mayores efectos perjudiciales en mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores e individuos con un sistema inmunológico débil. Dichos efectos van desde infecciones en el sistema nervioso central hasta abortos espontáneos, muerte neonatal y meningitis", añadió la UCR.