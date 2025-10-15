¿Qué hacer si comió panes con alerta sanitaria del Ministerio de Salud y tiene síntomas?

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria sobre estos panes de la marca Panadería Vega, si usted los consumió y tiene síntomas, debe acudir a un servicio de salud. (Ministerio de Salud/Cortesía)

El Ministerio de Salud alertó a la población sobre unos panes de la marca Panadería Vega, los cuales no cuentan con registro sanitario válido, y pidió que no los consuman para que no pongan su vida en riesgo, pero, ¿qué pasa si una persona ya los consumió y tiene síntomas?

En este caso, es importante acudir a un servicio de salud para que los médicos puedan valorar su condición y darle el tratamiento que necesita para su recuperación.

Además, debe llevar el empaque del producto, si es que aún lo tiene, para que el personal de salud sepan la posible causa de sus síntomas.

Por otra parte, el Ministerio de Salud dio una serie de recomendaciones a la población sobre qué hacer con los productos de la marca u otros en general:

Evite comprar los productos de panadería bajo la marca Panadería Vega, registro #1352-2021.

En caso de tener los productos, desecharlos.

Verifique el número de registro de cualquier producto antes de utilizarlo, por medio de este enlace: https://registrelo.go.cr/reports/12.

Denuncie ante el Ministerio de Salud aquellos establecimientos o personas que se sospeche están comercializando estos productos. Puede acudir al Área Rectora de Salud más cercana o escribir al correo electrónico unc.correspondencia@misalud.go.cr.

El Ministerio de Salud pidió a la población no comprar ni consumir los productos de la marca Panadería Vega, al no contar con un registro sanitario válido. (Foto: Marvin Caravaca)

¿Cuáles panes cuentan con alerta sanitaria?

Las autoridades informaron que los panes de la marca Panadería Vega, como las quesadillas, pan casero, bollas, pupusas, entre otros, cuentan con alerta sanitaria.

Resulta que el Área Rectora de Salud Alajuela 2 realizó inspecciones y se determinó que los productos estaban siendo comercializados con un permiso de funcionamiento de un minisúper, es decir, no tenía un registro sanitario válido para productos alimenticios.

Por eso, el Ministerio de Salud concluyó que los productos no están registrados como productos alimenticios.

Asimismo, se desconoce el lugar y las condiciones sanitarias bajo las cuales se elaboran estos panes y pues, representan un riesgo para la salud pública porque no hay garantía de inocuidad ni cumplimiento de normas sanitarias.

