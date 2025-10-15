¿Ganó en el sorteo de Chances de la JPS? Aquí puede revisar los resultados

La JPS anunció los números ganadores del sorteo de Chances de este martes 14 de octubre. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances que se realizó este martes 14 de octubre y que tuvo en vilo a los jugadores para ver si resultaron ganadores.

Alrededor de las 7:30 p.m. salieron las bolitas con los números y las series según el premio.

Estas son las combinaciones que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 01, serie 431

01, serie 431 Segundo premio: 62, serie 079

62, serie 079 Tercer premio: 24, serie 309

Aproveche para reclamar su dinero porque el premio mayor estaba en ¢160 millones; es decir, ¢80 millones por emisión, y el segundo en ¢25 millones.

En el caso del tercer premio, el premio estaba en ¢7 millones.

Los premios se pueden reclamar en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le den el dinero correspondiente.

Sorteo Extraordinario Números Bajos

Este viernes 17 de octubre se jugará un sorteo especial, en el cual los participantes tienen más posibilidades de ganar unos colones. Se trata del Sorteo Extraordinario de Números Bajos, cuyo premio mayor está en ¢125 millones por emisión.

Así que, aproveche para comprar su pedazo con su número de la suerte. La fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero 10.000.

El evento se realizará a las 7:30 p.m. y será transmitido a través de las redes sociales de la JPS.

