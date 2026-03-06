Joven emprendedor transforma la semilla de un símbolo nacional en mantequilla llena de proteína natural y 100% hecha en Costa Rica

En Costa Rica hay muchas historias de pulseadores, pero la de Rodrigo Crovetto Chassoul, de 23 años, tiene un ingrediente que la hace única: la semilla del árbol de Guanacaste, símbolo nacional.

Este joven ramonense vio en esta semilla algo que muchos dejan perder en el suelo. Hoy, gracias a su negocito IGO Productos, dicha semilla se transforma en alimentos altos en proteína que ya empiezan a abrirse campo en el mercado nacional.

La idea no nació de la noche a la mañana. Rodrigo, estudiante de Licenciatura en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional (UNA), venía buscando desde el cole opciones saludables para la alimentación.

Rodrigo Crovetto apostó por la semilla del árbol de Guanacaste para crear alimentos altos en proteína. (Cortesía/Cortesía)

De la soda del cole al descubrimiento

IGO (que empezó a gestarse en el 2019 cuando Rodrigo tenía apenas 17 años) nació con algo mucho más sencillo: mantequilla de maní artesanal.

“Siempre me ha gustado buscar alternativas saludables y comencé a hacer mantequilla de maní para una soda. También usé semillas de marañón y les agregaba frutas deshidratadas, como fresas”, recordó.

Pero el giro grande llegó años después, gracias a una historia familiar que le cambió la jugada.

“Un amigo nos contó que su tatarabuela decía que antes la semilla del árbol de Guanacaste se comía como si fueran frijoles. A partir de esa historia quedé picado y comencé a probarla”, contó.

La semilla del Guanacaste fue utilizada antiguamente como alimento, según historias familiares. (Cortesía/Cortesía)

Semilla con músculo nutricional

Rodrigo admite que antes de escuchar aquella historia no sabía absolutamente nada de la semilla del árbol de Guanacaste.

La primera prueba lo sorprendió. “Cuando la probé por primera vez, la sentí como cuando uno se come un garbanzo sin sazonar. Tiene forma de almendra”, describió. Más allá del sabor, lo que terminó de enamorarlo fue su alto valor nutricional.

“La cantidad de proteína que tiene es impresionante: por cada 10 gramos, 4 son proteína, o sea un 40%. Además, tiene 3 gramos de fibra por cada 10 gramos”, explicó.

Nuestro símbolo nacional, el árbol de guanacate.

Con esos números sobre la mesa, en el 2023 desarrollaron el primer producto formal a base de la semilla del árbol de Guanacaste.

Armar la cadena desde cero

El camino no fue sencillo. Al inicio compraban muestras al CATIE, en Turrialba, pero pronto entendieron que debían crear toda una cadena de valor.

IGO Productos ya trabaja con 10 familias recolectoras en varias zonas del país. (Cortesía/Cortesía)

“Nos tocó armarla desde cero, trabajando con familias para que hicieran la recolección”, dijo.

Hoy le compran la semilla a 10 familias de Esparza, Abangares, Puntarenas y, por supuesto, Guanacaste. Muchas de ellas antes dejaban que las semillas se pudrieran.

“Vinimos a ser un ingreso más en esos hogares. Además, se les paga por la conservación del árbol, para que lo cuiden y lo chineen”, explicó.

La temporada de recolección arranca en febrero y termina en abril. Solo el año pasado recogieron 10 toneladas provenientes de apenas 15 árboles, aunque ya tienen más de 200 identificados.

Productos para la vida real

La línea actual de IGO Productos apunta directo a simplificar la proteína en desayunos y meriendas.

Las familias que tienen un árbol de guanacaste en su casa ahora recogen las semillas que antes botaban. (Cortesía/Cortesía)

El público meta está claro: mamás que buscan opciones saludables para sus hijos y atletas que necesitan proteína rápida.

Entre la oferta destacan harina de semilla de Guanacaste (para pan, waffles y galletas), mantequilla tipo untable, barrita proteica alta en proteína. El objetivo para este 2026 es dar el salto grande.

“Queremos entrar con fuerza a supermercados. Ya estamos en algunos de la zona de Occidente y en hoteles; el turismo es muy fuerte para nosotros”, señaló.

Y lo dice con orgullo patrio. “Es un producto muy patriótico, nace de un símbolo nacional y de una semilla que, prácticamente, no se consigue en supermercados”, afirmó.

Programa que impulsa sueños

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) consolida su programa de creación y lanzamiento de emprendimientos “Pasión por el Sabor”, considerado uno de los procesos de incubación agroindustrial más exitosos del país.

El pulseador también tiene otro tipo de mantequillas gracias al empuje del guanacaste. (Cortesía/Cortesía)

Gracias a esta iniciativa, 45 micro y pequeños emprendimientos ya han logrado un espacio en góndolas de supermercados y tiendas de conveniencia.

Henry Zúñiga, vicepresidente de la Junta Directiva de CACIA y director del programa, explicó que en este 2026 presentaron 13 nuevos productos de la IV edición.

El programa cuenta con el respaldo del Sistema de Banca para el Desarrollo, lo que permite a los emprendimientos acceder a capital semilla no reembolsable mediante la línea “Semillas de Transformación”.

¿Cómo obtener asesoría? Pulseadores de las categorías de frutas y vegetales, granos, enlatados, aderezos, salsas, productos confitados, lácteos, cereales, repostería, bebidas, deshidratados, alimentos especiales, boquitas, semillas, nueces, caldos, sopas, cremas y jaleas pueden solicitar asesoría especializada directamente con CACIA, escribiendo a cacia@cacia.org o llamando al 2220-3031.

La harina de semilla de Guanacaste sirve también para pan, waffles y galletas. (Cortesía/Cortesía)

Actualmente, el 80% de los asociados de CACIA son micro y pequeñas empresas, reflejando el peso que tiene este sector en la economía nacional.