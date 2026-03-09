Videos muestran la discusión entre estudiantes en Liberia que terminó con uno fallecido

Varios videos que circulan en redes sociales muestran parte de la violenta agresión entre dos estudiantes de colegio, ocurrida en Colorado de Liberia, Guanacaste, hecho que terminó con la muerte de uno de los menores.

Las grabaciones, captadas por personas que se encontraban en el sitio, muestran a los jóvenes en una parada de autobús, donde aparentemente se dio una discusión verbal que se prolongó por varios minutos.

El bulto del menor agredido en la parada del bus (Cortesía/cortesía)

En uno de los videos se observa cómo ambos estudiantes intercambian palabras mientras permanecen en la parada. La situación se mantiene tensa hasta que, en determinado momento, uno de ellos sale corriendo detrás del otro.

Las imágenes también muestran el instante en que el joven que huía cae al suelo y es en ese momento cuando el supuesto agresor lo hiere con un cuchillo.

Al parecer, recibió dos estocadas cerca del pecho.

Posteriormente, el presunto atacante se aleja caminando del lugar. En el video se aprecia que lleva el cuchillo en la mano y luego se lo guarda dentro del pantalón.

Mientras tanto, el estudiante herido permanece en el sitio y se le observa viendo al otro joven desde cierta distancia tras la agresión.

En las grabaciones también se aprecia cómo el ocupante de un vehículo se estaciona cerca del lugar; sin embargo, aparentemente por temor, no se baja del automóvil.

Tras lo ocurrido, el joven herido fue trasladado a un centro médico; no obstante, minutos después se confirmó su fallecimiento producto de las heridas sufridas.

Este medio no publicará ni difundirá los videos de la agresión por respeto a la víctima, a su familia y debido a que se trata de menores de edad involucrados en el caso.

De momento, las autoridades no han confirmado si el presunto agresor fue detenido, mientras el caso continúa bajo investigación.

El hecho ha generado gran conmoción en la comunidad de Liberia.

*Noticia en desarrollo