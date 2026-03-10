Ahora usted podrá pagar el bus y el tren con una tarjeta recargable y sin necesidad de una cuenta en un banco

: Hay más de 400 mil personas que no tienen ni una cuenta bancaria que ahora podrán pagar transporte público con tarjeta. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

A partir del próximo abril, más de 400 mil personas que no tienen ninguna cuenta bancaria podrán pagar el transporte público con una nueva tarjeta, como las de crédito y débito.

Los bancos Central, de Costa Rica y Nacional se unieron para lograr que esta nueva tarjeta sea una realidad como una tarjeta prepago que no ocupa tener cuenta bancaria. Esta nueva tarjeta se llama “Monedero SINPE-TP”.

Ojo, que no es exclusivo para quienes no tienen una tarjeta de crédito o débito; si usted tiene una cuenta bancaria y quiere usar esta tarjeta para solo pagar el bus o el tren, perfectamente puede hacerlo.

Estas tarjetas nuevas se van a vender en los Puntos Tucán del BCR y los BN Servicios del Banco Nacional.

¿Cómo se recarga la tarjeta? Los bancos se unieron con la Sutel para que cada tarjeta tenga un número SINPE Móvil, que no es un número telefónico como estamos acostumbrados, sino que es un número único para esa tarjeta y así cualquiera puede recargar la tarjeta.

¿Cuánto vale? Cada tarjeta tiene un valor de 5 mil colones, de los cuales ¢4 mil son recargables.

¿Puedo comprar las tarjetas que quiera? No. Cada persona podrá comprar un máximo de 10.

¿Cómo ve uno cuánto le queda en la tarjeta? Se logró unir todo para que en la aplicación de SINPE que ya usamos a diario se pueda unir este Monedero SINPE-TP. Además, podrán ver los viajes hechos.

¿Puedo comprar otras cosas con esta tarjeta? No. Solo sirven para pagar transporte público. No crea que podrá comprar comedera o pagar en un restaurante. Solo transporte público.

¿Puede mi hijo tener un Monedero SINPE-TP? Sí. Niños a partir de los 12 años podrán tener estas nuevas tarjetas y no es necesario que tengan una cuenta bancaria.

Todas las tarjetas tienen el mismo diseño y vienen con características similares a una tarjeta de débito: Código IBAN (único para la tarjeta, no vinculado a cuenta), facilita su identificación y orientación para personas no videntes y un número Sinpe Móvil impreso, que es un código numérico de entre 1 a 7 dígitos que sirve como identificador para gestionar las recargas de la tarjeta por medio de Sinpe Móvil.

A partir de su activación, la tarjeta estará habilitada por cuatro años; cumplido el tiempo, se debe solicitar un nuevo plástico.