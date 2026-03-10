¡Carros desde ¢3,9 millones! El BCR liquida vehículos con descuentos de hasta el 30% en Cartago

Si está en busca de un carro barato, le contamos que el Banco de Costa Rica (BCR) tiene a la venta unos que van de los ¢3 millones.

Uno de ellos es un GEELY GX3, año 2021, motor 1500 cc, automático, gasolina, que tiene un costo de ¢5.600.000,00, pero ahorita tiene un descuento del 30%, así que está en ¢3.920.000,00.

Este es uno de los carros que el BCR tiene a la venta. (BCR)

Tiene radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, asientos imitación de cuero. Se vende solamente en efectivo, con las placas al día y sin revisión técnica.

También está a la venta un TOYOTA Prius, año 2014, motor 1800 CC, automático, híbrido.

LEA MÁS: Pequeño Mundo da un giro de negocio que sorprende y muchos están encantados

Este es un TOYOTA Prius, año 2014, motor 1800 CC, automático, híbrido. (BCR)

Tiene dirección hidráulica, halógenos, volante ajustable, bolsas de aire, aros de lujo, vidrios y espejos eléctricos, llave inteligente, botón de arranque, transmisión automática, asientos de tela. Se vende solamente en efectivo, con las placas al día y sin revisión técnica. Es requisito para la presentación de la oferta haber realizado la visita de reconocimiento del vehículo de forma previa.

LEA MÁS: MEP toma medidas tras muerte de estudiante apuñalado en Liberia

Otro de los vehículos en venta es un NISSAN SENTRA 2018, motor 1800 cc, manual, gasolina. El precio es de ¢5.300.000, pero ahorita tiene un descuento del 10%, por lo que está en ¢4.770.000.

Este Nissan tiene un descuento del 10%. (BCR)

Tiene dirección hidráulica, radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, cámara y sensores de retroceso, asientos de tela, dos bolsas de aire y aros de lujo. Se vende solamente en efectivo, con las placas al día y sin revisión técnica.

LEA MÁS: Ahora usted podrá pagar el bus y el tren con una tarjeta recargable y sin necesidad de una cuenta en un banco

Además, está a la venta un CHERY TIGGO 2 PRO, modelo 2024, manual, gasolina. El precio es de ¢8.500.000, pero en este momento tiene un descuento del 25%, por lo que queda en ¢6.375.000.

El pago de los carros debe hacerse en efectivo. (BCR)

Tiene dirección hidráulica, es 4x2, trae radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, asientos de cuero, 2 bolsas de aire, aros de lujo, volante multifuncional, cámara y sensores de retroceso, racks de techo. Se vende solamente en efectivo, con las placas al día y sin revisión técnica. Es requisito para la presentación de la oferta haber realizado la visita de reconocimiento del vehículo de forma previa.

Si quiere ver todos los vehículos que tiene el banco a la venta, puede ingresar al link: https://ventadebienes.bancobcr.com/wps/portal/bcrb/bcrbienes/bienes/vehiculos?

Todos esos autos están en las bodegas del BCR localizadas en La Lima de Cartago. Para verlos se debe coordinar la cita con el ejecutivo de venta a cargo.

Los interesados en cualquiera de estos vehículos deben llamar al teléfono 2547-7099 y hablar con Rafael Brenes.