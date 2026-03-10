Prima de colegial asesinado por otro publica un desgarrador mensaje que llega hasta el alma

La prima de Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial de 18 años que este lunes fue asesinado de una puñalada por un compañero, publicó un desgarrador mensaje que expresa todo el dolor que siente su familia.

Por medio de una publicación en su perfil de Facebook, Gaudy White, prima de Liann, dejó ver la tristeza que hay en su familia tras el crimen y cómo su abuela, doña Elisa White, ha sido la más afectada.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses en barrio Colorado de Liberia, Guanacaste. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

“¡Ay primo!, esto no es justo. Tan joven, alegre y carismático que eras, ahora quedamos todos con un dolor en el pecho. Hoy tu abuelita entre desesperación, dolor y lágrimas, por culpa que un animal sin corazón. Que se haga justicia por esa vida que este inhumano ha quitado”, escribió White.

Tal como lo contó la prima de Liann, su abuelita ha sido la más afectada, pues el muchacho vivía con ella, y de hecho, doña Elisa fue una de las últimas personas que lo vio con vida este lunes.

“Él se iba para el colegio almorzadito. Siempre me daba un beso y me decía: ‘Abuela, cuídate, te quiero mucho’. Igual cuando regresaba también me daba besitos”, contó la señora a La Teja.

Detenido por asesinar a su compañero del colegio en Liberia (OIJ/Cortesía)

La señora reveló a este medio que ella le pidió a su nieto que no fuera este lunes al colegio, pues se encontraba muy resfriado, pero el muchacho le insistió en que no podía faltar pues debía entregar una tarea.

En cuanto al crimen, este ocurrió pasadas las 11 a.m. de este lunes en barrio Colorado de Liberia, específicamente en una parada de buses.

“El ofendido se encontraba en vía pública, específicamente en una parada de autobús, y supuestamente este se encontraba en compañía de otro joven. Aparentemente, en un momento dado, estos tienen una discusión y el sujeto de 19 años habría sacado un arma blanca y presuntamente habría agredido en varias ocasiones al otro joven”, detalló el OIJ.

Tras el ataque, Rivas murió en el hospital de Liberia a las 11:26 a.m., mientras que Rodríguez fue detenido a las 2 p.m. en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia.