Colegial sospechoso de matar a compañero salió de casa en la que se escondía hasta que llegó su mamá

El colegial sospechoso de asesinar de una puñalada a un compañero este lunes en Liberia se escondió en la casa de un familiar tras haber cometido el crimen.

El joven apellidado Rodríguez, de 19 años, fue capturado por las autoridades policiales cuando salió de esa vivienda, lo cual hizo hasta que su mamá llegó a ese lugar.

Así lo confirmó a La Teja una fuente judicial, la cual explicó que la llegada de la madre del sospechoso hizo que este saliera de dicha casa y fue en ese momento en que los oficiales lo detuvieron.

La Policía Judicial también aclaró que Rodríguez no fue entregado por su mamá ni se presentó voluntariamente ante las autoridades, descartando así una versión que circuló en redes posterior a su captura.

Detenido por asesinar a su compañero del colegio en Liberia (Cortesía/Cortesía)

Ante una consulta hecha por este medio, el OIJ también informó que hasta este momento no han decomisado el cuchillo que Rodríguez habría usado para cometer el crimen.

La víctima de este crimen fue un muchacho identificado como Liann Rivera Quesada, de 18 años. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron pasadas las 11 a.m. de este lunes en barrio Colorado de Liberia, específicamente en una parada de buses.

“El ofendido se encontraba en vía pública, específicamente en una parada de autobús, y supuestamente este se encontraba en compañía de otro joven. Aparentemente, en un momento dado, estos tienen una discusión y el sujeto de 19 años habría sacado un arma blanca y presuntamente habría agredido en varias ocasiones al otro joven”, detalló el OIJ.

Tras el ataque, Rivas murió en el hospital de Liberia a las 11:26 a.m., mientras que Rodríguez fue detenido a las 2 p.m. en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia.