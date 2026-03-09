OIJ confirma detención de estudiante sospechoso de asesinar a puñaladas a compañero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acaba de confirmar la detención del estudiante de colegio sospechoso de asesinar a puñaladas a un compañero en Liberia.

La Policía Judicial informó que la captura del sospechoso se dio en el barrio Corazón de Jesús de Liberia, a las 2 p.m. de este lunes, tras un operativo realizado por los cuerpos policiales.

El detenido fue identificado por las autoridades como de apellido Rodríguez, de 19 años, mientras que el ahora fallecido era un muchacho identificado como Liann Rivas Quesada, de 18 años.

En cuanto al sangriento ataque, este ocurrió pasadas las 11 a.m. de este lunes en el sector de barrio Colorado.

“El ofendido se encontraba en vía pública, específicamente en una parada de autobús, y supuestamente este se encontraba en compañía de otro joven. Aparentemente, en un momento dado, estos tienen una discusión y el sujeto de 19 años habría sacado un arma blanca y presuntamente habría agredido en varias ocasiones al otro joven”, detalló el OIJ.

El sospechoso es un hombre de 19 años de apellido Rodríguez (Cortesía/cortesía)

Rivas fue llevado en un vehículo particular hasta el hospital de Liberia, donde fue declarado fallecido a las 11:26 a.m.

De acuerdo con los agentes que atendieron el caso, el muchacho falleció a consecuencia de una puñalada en la espalda.

Sobre el sospechoso, quien ya se había cambiado el uniforme para el momento de la detención, este fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.