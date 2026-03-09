Caso de Celso Borges y su esposa: Este es el delito por el que investigan a Guimaraes

La disputa legal entre Celso Borges, capitán de Liga Deportiva Alajuelense, y su todavía esposa, la española Marta Peralta, tiene un nuevo capítulo, el cual ahora involucra al padre del jugador, Alexandre Borges Guimarães.

Esto se debe a que La Teja se enteró de que el Ministerio Público abrió una causa penal contra “Guima”, la cual estaría relacionada con los procesos legales que se llevan como parte del divorcio de su hijo y la situación de los bienes gananciales de la pareja.

Ante una consulta de este medio, la Fiscalía confirmó que contra el exentrenador de Alajuelense y la Selección Nacional se abrió una causa por el presunto delito de desobediencia, el cual, según el Código Penal, se puede castigar con una pena de hasta tres años de cárcel.

“En contra de Borges Guimaraes se realizó un testimonio de piezas (expediente paralelo al principal), bajo la causa 26-000128-1197-PE, por el aparente delito de desobediencia. La causa se remitió a la Fiscalía de Pavas, para el respectivo trámite”, informó la Fiscalía.

Celso Borges y su papá, Alexandre Guimaraes. Instagram.

Según el Código Penal, el delito de desobediencia es cometido cuando una persona incumple órdenes directas de una autoridad judicial o pública.

Problemas por parqueo

La Teja consultó a Hugo Navas, abogado de Peralta, sobre esta causa contra Guimaraes para conocer el contexto detrás de los supuestos hechos.

Navas confirmó tener conocimiento sobre esta causa por desobediencia e indicó que esta estaría relacionada con una situación relacionada con problemas por unos espacios de estacionamientos.

“Lo que tengo entendido es que él (Guimaraes) no ha respetado en dejarle el estacionamiento libre a ella del departamento y más que todo lo que han hecho es provocarla, estacionando el carro a mitad del espacio, cuando es un estacionamiento para dos vehículos.

“Entonces, en base a eso fue que se dio esa provocación y pues, tengo entendido que la Fiscalía de oficio abrió un expediente paralelo por desobediencia, por estar provocando un malestar en cuanto a la propiedad que ella posee en estos momentos”, explicó el licenciado.

La aún esposa de Celso, Marta Peralta, presentó una denuncia penal contra el jugador. (Archivo/Archivo)

La Teja también consultó al bufete Alta Batalla, representantes legales de Celso y Guima, sobre la causa abierta por la Fiscalía y por medio de su asesora de prensa nos indicaron que de momento no se van a referir porque están analizando el expediente, en su momento brindarán declaraciones.

Por bienes

El pasado viernes este medio también dio a conocer que el Ministerio Público está investigando al jugador manudo por un presunto delito de fraude de simulación de bienes gananciales.

“En respuesta a su solicitud, la Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas (PISAV), sede Pavas, confirmó que, dentro de la causa 26-000083-1197-PE, existe una investigación en contra de una persona de apellidos Borges Mora, por el aparente delito de fraude de simulación de bienes gananciales“.

En cuanto a este último tema, anteriormente la representación legal del jugador negó cualquier tipo de ocultamiento de bienes gananciales.