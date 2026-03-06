Caso por divorcio de Celso Borges dio un giro inesperado

Celso Borges, capitán de Liga Deportiva Alajuelense, vuelve a ser noticia, y esta vez no es por su desempeño en la cancha, sino por la disputa legal que mantiene con su todavía esposa, una española apellidada Peralta.

En febrero del año pasado el volante rojinegro fue denunciado por su esposa ante el Juzgado de Pensiones, contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Pavas por un supuesto caso de violencia doméstica.

En aquel momento, al ser consultada por La Teja, la representación legal del jugador, ejercida por el bufete Alta Batalla, desmintió categóricamente todas las acusaciones.

El caso tiene un nuevo capítulo, pues este medio se enteró de que Peralta presentó una nueva denuncia contra Borges, esta vez de tipo penal relacionada con el tema de bienes gananciales.

Esta información también fue confirmada por el Ministerio Público, el cual, ante una consulta de La Teja, indicó que actualmente existe una causa abierta contra el jugador manudo.

“En respuesta a su solicitud, la Plataforma Integrada de Servicios para la Atención de Víctimas (PISAV), sede Pavas, confirmó que, dentro de la causa 26-000083-1197-PE, existe una investigación en contra de una persona de apellidos Borges Mora, por el aparente delito de fraude de simulación de bienes gananciales.

Anteriormente la representación legal de Borges había negado cualquier tipo de ocultación de bienes gananciales. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

“El caso está en una fase que es privada, por lo que no es posible dar más información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, en su artículo 37, el mencionado delito podrá ser castigado con una pena de hasta tres años de cárcel.

“Será sancionada con pena de prisión de ocho meses a tres años, la persona que simule la realización de un acto, contrato, gestión, escrito legal o judicial, sobre bienes susceptibles de ser gananciales, en perjuicio de los derechos de una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, siempre que no configure otro delito castigado más severamente”.

Abogado confirma denuncia penal

Hugo Navas, abogado de la esposa del jugador, confirmó que la denuncia penal contra Borges fue interpuesta hace aproximadamente dos meses.

“El asunto es que ella ha perdido doce años de su vida por estar casada con el señor Celso Borges y simplemente ella creía en un proyecto de vida donde tenían que haber hijos y demás, y este muchacho, sin ninguna razón, viene y le da por ponerle fin al matrimonio sin ninguna razón.

“Además de ponerle fin al matrimonio sin razones, pretende no darle bienes gananciales y en doce años con contratos y premios internacionales, nacionales, ¿cómo es posible que tenga una actitud de esas? No es que mi representada pretenda una fortuna, pero sí algo razonable de lo que son los bienes gananciales, que se supone que por ley se tienen que compartir 50 y 50″, explicó.

Borges y Peralta también se encuentran en medio de un proceso de divorcio. (Archivo/Archivo)

Navas indicó que además de esta causa penal existen otros dos procesos que están en curso: el de violencia doméstica, donde se pidió una ampliación de las medidas y el proceso de divorcio,

Volviendo a la denuncia penal, el abogado indicó que en esta llamarían como testigos al presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, y al contador de dicho equipo, “para que nos digan realmente cuánto gana Celso Borges“, destacó.

La Teja también consultó al bufete Alta Batalla, representantes legales de Borges, para conocer su posición acerca de la denuncia penal, por lo que se está a la espera de una respuesta.

Sin embargo, en una anterior entrevista, Roger Guevara, abogado de dicho bufete, rechazó totalmente que el jugador hubiera cometido cualquier tipo de acción para el ocultamiento de bienes gananciales.

“Es absolutamente falso y categóricamente lo rechazamos, hay un aspecto relevante, todos los bienes que se tienen en este país es muy fácil darles trazabilidad, entonces los bienes que Celso ha obtenido, la mayoría, no todos, los compró antes de su matrimonio y ella tiene previo conocimiento de esto. Todas las pruebas que tengan que ver con estos aspectos, ya nosotros las estamos gestionando y serán aportadas ante los tribunales”, dijo Guevara en aquel momento.