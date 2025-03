Esto responden abogados de Celso Borges por denuncia de supuesta violencia doméstica

Los abogados de Celso dijeron que el jugador se encuentra muy tranquilo pese a la situación de la denuncia en su contra. Foto: Prensa LDA.

Los abogados que representan a Celso Borges, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, y a su padre, Alexandre Guimaraes, técnico de ese mismo equipo, se refirieron a la denuncia que la esposa del futbolista presentó contra de ambos por un caso de supuesta violencia doméstica.

Roger Guevara y Krisly Hidalgo, del bufete Alta Batalla, rechazaron todas las acusaciones hechas en la denuncia que la esposa de Borges, una española apellidada Peralta, presentó en febrero de este año ante el Juzgado de Violencia Doméstica de Pavas.

Guevara, además de descartar cualquier tipo de violencia de sus representados en perjuicio de la europea, dijo que el tema de la denuncia los tomó por sorpresa, pues el proceso del divorcio se estaba negociando con total normalidad.

“Tengo que ser categórico en negar cualquier coacción para que ella salga del país, las pruebas que estamos aportando al despacho demuestran todo lo contrario. La esposa de Celso ha tomado plena disposición a tomar sus decisiones y así lo ha hecho, porque lo que ha existido es una separación de hecho para permitir que los abogados negocien los términos económicos de una disputa patrimonial”, destacó Guevara.

“Celso está muy tranquilo, porque es consciente de que siempre se ha comportado a la altura de la relación durante todo el matrimonio, siendo una persona respetuosa y correcta en su actuar”. — Roger Guevara, abogado de Celso Borges.

No abandonó el hogar

En la denuncia, Peralta aseguró que el jugador cometió abandono de hogar y que incluso Celso dijo que se iba porque temía que ella se quitara la vida. La mujer añadió que esa situación le causaba temor al pensar que le podrían hacer algo.

La abogada Krisly Hidalgo negó tal señalamiento y explicó que Celso se fue del apartamento por mutuo acuerdo con la demandante.

“Este señalamiento lo rechazamos, es totalmente falso y es una aseveración bastante grave y temeraria por parte de la denunciante. En primer lugar es falso que Celso hiciera abandono de hogar, la salida de Celso del apartamento se dio de forma pacífica y fue conversada previamente con ella. La única finalidad que esto tuvo fue que cada uno tuviera su espacio mientras se discutían los términos del divorcio, mas allá no hubo ninguna razón y la información que tenemos es que ella ha continuado con su vida normal”.

En cuanto a lo mencionado por Peralta de que Celso y Guima tenían llaves de su apartamento e ingresaban a este sin previa autorización, la abogada explicó el motivo por el cual tenían copias de las llave, las cuales ya fueron entregadas.

“Aquí hay que contextualizar un poco, este es un apartamento de Celso, él lo compró varios años antes del matrimonio, ella eso lo tiene bastante claro. Y si bien don Alexandre tenía una copia de las llaves, tanto Celso como la denunciante tenían copia de las llaves del apartamento de don Alexandre, claramente se compartían las copias en caso de una emergencia. Es totalmente falso que ellos ingresaran al apartamento sin permiso de ella, de hecho pocas veces coincidían, solo en eventos familiares, y en todo caso ella cambió el llavín del apartamento por iniciativa propia desde hace varios meses”.

Los abogados indicaron que Celso Borges y su papá, Alexandre Guimaraes, no se referirán al tema. Instagram.

Todo en regla

Otro tema que la española menciona en la denuncia es que el jugador manudo, supuestamente, habría ocultado bienes ganancias por medido de sociedades, para que así estos no entren en el proceso de divorcio, lo que también fue negado por los abogados de Borges.

“Es absolutamente falso y categóricamente lo rechazamos, hay un aspecto relevante, todos los bienes que se tienen en este país es muy fácil darles trazabilidad, entonces los bienes que Celso ha obtenido, la mayoría, no todos, los compró antes de su matrimonio y ella tiene previo conocimiento de esto. Todas las pruebas que tengan que ver con estos aspectos, ya nosotros las estamos gestionando y serán aportadas ante los tribunales”.

Sobre lo mencionado en la denuncia acerca de que, según Peralta, el jugador estaría cometiendo evasión de impuestos reportando un salario por debajo del que gana ante la Caja y Hacienda, Guevara dio la siguiente explicación.

“Las aseveraciones son enérgicas, abstractas e irresponsables, no aporta ni una sola prueba que sustente eso. Ahora, todo lo que tiene que ver con el tema salarial como tal no lo reporta Celso, lo reporta el patrono, en este caso se está reportando el 100% de lo que él gana como jugador de Liga Deportiva Alajuelense, entonces es una completa falsedad. Hacienda no tiene nada que ver en temas del salario, el que tiene el deber de reportar y hacer las retenciones y pagar es el patrono.

“Con respecto a los ingresos que Celso haya tenido por cualquier otro tema que no haya sido salario, todo se ha reportado a la administración tributaria de la forma debida y se ha cancelado el impuesto que corresponde”.

Solicitaron audiencia

Los abogados del volante rojinegro también mencionaron que ya solicitaron audiencia ante el juzgado a cargo para que se hable de las medidas dictadas contra él y Guima, de manera que se determinen si estas son cambiadas o no.

En cuanto a la defensa de Celso y su papá, los abogados dijeron que ellos realizarán todo el proceso de forma transparente, especialmente en lo que tiene que ver con el tema del divorcio.

“Esto es una disputa patrimonial y como tal hay que ver qué corresponde a ese vinculo matrimonial, por lo que a ella le corresponderá lo que le corresponda, si el vinculo matrimonial no tuvo ningún producto o bien ganancial pues le corresponderá lo que sea relativo a eso. Nosotros vamos a seguir con las instancias correctas y correspondientes”, finalizó Guevara.