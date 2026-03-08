Motociclista que murió en Circunvalación ahorró cinco años y le cumplió a su esposa el gran sueño de su vida

José Hernández Porras, el motociclista que murió este sábado en Circunvalación, tras ser embestido por un conductor que trató de darse a la fuga, trabajó arduamente durante varios años para cumplir uno de los sueños más grandes que tenía su esposa.

Así lo contó a La Teja Yerling Duarte, amiga cercana de Hernández, quien explicó que, con mucho esfuerzo y trabajando como guarda en el Hospital Nacional de Salud Mental y en la clínica Ricardo Jiménez Núñez, en Goicoechea, logró ahorrar lo suficiente para volver ese sueño una realidad.

“Mi amiga toda la vida soñó con ir a conocer la Torre Eiffel y él duró como cinco años ahorrando en la asociación para cumplir el sueño de su esposa. Ahora en octubre del año pasado la llevó a París, la llevó a la Torre Eiffel y se tomaron fotos hermosísimas”, contó Duarte.

José fue descrito por Duarte como un amigo increíble y un esposo maravilloso, así como un hombre entregado a su familia y a sus seres queridos, que siempre se destacó por el gran corazón que tenía.

José Hernández Porras fallecido en el accidente en Circunvalación (Cortesía/cortesía)

Historia de amor

Según Duarte, la historia de amor entre Hernández y su esposa va mucho más allá de ese viaje a París, pues nació en el colegio y luego tuvo una pausa de aproximadamente 18 años.

“Lo de ellos es toda una historia de amor, que empieza en el colegio, pero después se dejan de ver por 18 años, se vuelven a reencontrar, cada uno con sus hijos y su vida, pero ya solos otra vez, entonces se casan y de ese amor nace la niña que tienen, que tiene 10 años”, detalló Duarte.

Yerling explicó que José también formaba parte de su familia, pues la amistad que compartían desde hace más de 12 años hizo que todos en su casa lo vieran como uno más.

“Él llegó a la familia y se convirtió en un hermano para mí, se volvió tío de mis hijas, porque ellas lo adoptaron como un tío. Era un hombre muy sabio, de dar consejos, de apoyar, de escuchar, que siempre estaba ahí para quien lo necesitara”.

La cámara captó el momento exacto del mortal accidente en Circunvalación. Foto Waze CR. (Facebook/La cámara captó el momento exacto del mortal accidente en Circunvalación. Foto Waze CR.)

Iba para su trabajo

De acuerdo con Duarte, al momento del trágico accidente, José se dirigía hacia su lugar de trabajo y habría sido uno de sus compañeros el primero en enterarse de que algo malo le había pasado.

“Él iba para el trabajo. Siempre tomaba la misma ruta y unos compañeros notaron que él no había llegado, lo que les extrañó porque era muy puntual. Uno de los compañeros que siempre se topa con él en esa ruta se devolvió a buscarlo y fue cuando lo encontró fallecido en la calle. Yo me di cuenta pasaditas las diez de la mañana, cuando me llamó mi amiga”.

Yerling contó que toda la familia de José, así como sus seres queridos, se encuentran con mucho dolor e indignación por su muerte, pues él no hizo nada para merecer un destino tan cruel como ese.

“Nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia, que se tomen las cartas necesarias en el asunto, que ya se deje de ver esto como algo tan sencillo, que ya se empiece a trabajar fuerte con esta parte de la gente irresponsable que anda manejando”.

Esta era la moto en la que viajaba Hernández. (cortesia/cortesia)

El accidente que cobró la vida de Hernández ocurrió a eso de las 6:10 a.m. de este sábado en San Sebastián, sobre Circunvalación, cuando su motocicleta fue embestida por un pick up que iba a alta velocidad.

Según versiones del OIJ, el conductor del carro, apellidado Potoy, de 26 años, habría colisionado por detrás a una motocicleta, arrastrándola unos 100 metros sobre la carretera.

El sujeto trató de darse a la fuga, pero metros más adelante tuvo que detenerse tras golpear varias barreras del lugar donde se realizan trabajos de ampliación de esa ruta.

En ese sitio fue interceptado y agredido por varios conductores. El sospechoso fue llevado a un centro médico y, una vez que salga, quedará a las órdenes de las autoridades.