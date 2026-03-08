Desgarrador nuevo video muestra el momento exacto en que conductor embistió y mató a motociclista en Circunvalación

Un nuevo y desgarrador video que circula en redes muestra el momento exacto en el que el motociclista José Hernández Porras, de 45 años, fue embestido por un conductor que le quitó la vida y luego se dio a la fuga.

El video fue grabado por una cámara de seguridad en San Sebastián, San José, que enfoca precisamente el punto de la carretera de Circunvalación donde la mañana de este sábado, Hernández fue embestido por el pick up conducido por un hombre apellidado Potoy, de 26 años.

Por respeto a los familiares y seres queridos de José no publicaremos dicha grabación debido a que el querido guarda perdió la vida.

En el video se observa cómo el pick up, manejado por Potoy, el cual iba a alta velocidad, choca por detrás la moto de Hernández, haciendo que este saliera expulsado. Además, por esquivar un carro que iba delante el sospechoso también golpeó a otro motociclista.

La cámara captó el momento exacto del mortal accidente en Circunvalación. Foto Waze CR. (Facebook/La cámara captó el momento exacto del mortal accidente en Circunvalación. Foto Waze CR.)

La tragedia pudo ser aún mayor, pues en la grabación se alcanza a ver como el pick up pasa a escasos centímetros de un tercer motorizado, quien de milagro no terminó herido en ese incidente.

Según versiones del OIJ, el conductor del carro, apellidado Potoy, arrastró la moto de Hernández unos 100 metros sobre la carretera, pues esta quedó metida debajo de su carro.

José Hernández Porras falleció este 7 de marzo tras ser víctima de atropello en Circunvalación. (Cortesía/Redes sociales /Composición de Canva)

El sujeto trató de darse a la fuga, pero metros más adelante tuvo que detenerse tras golpear varias barreras del lugar donde se realizan trabajos de ampliación de esa ruta.

En ese sitio fue interceptado y agredido por varios conductores.

El sospechoso fue llevado a un centro médico y una vez que salga, quedará a las órdenes de las autoridades.