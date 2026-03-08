Compañeros de motociclista fallecido en trágico accidente revelan otra de las grandes pasiones que tenía

José Hernández Porras, el motociclista de 45 años que murió trágicamente tras ser embestido por un conductor que trató de darse a la fuga en Circunvalación, tenía otra gran pasión además de las motocicletas.

Porras, quien laboraba como guarda de seguridad en la clínica Ricardo Jiménez Núñez, en Goicoechea, era un apasionado del baile folclórico, al punto de que llegó a formar parte de varios grupos.

Uno de ellos fue la Asociación grupo Folclórico el Tirrá, la cual publicó un sentido mensaje tras darse a conocer la triste muerte de Hernández.

“Hoy nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento, de quien fue un amigo y compañero del folclore. José Hernández Porras, nuestras condolencias para sus familiares. Nos unimos en oración por sus restos, por fortaleza, paz y sabiduría para los suyos”.

José Hernández también formaba parte de grupos de baile folclórico. (Facebook/José Hernández también formaba parte de grupos de baile folclórico.)

A ese mensaje también se unió el Ballet Folklórico Kachari, del que, en apariencia, también formaba parte Hernández.

“El Ballet Folklórico Kachabri, lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y compañero, José Hernández Porras”.

En ambas publicaciones compañeros y allegados Hernández lamentaron lo sucedido y recordaron a José como un hombre humilde y muy servicial.

El accidente que cobró la vida de Hernández ocurrió a eso de las 6:10 a.m. de este sábado en San Sebastián, sobre Circunvalación, cuando su motocicleta fue embestida por un pick up que iba a alta velocidad.

Esta era la moto en la que viajaba Hernández. (cortesia/cortesia)

Según versiones del OIJ, el conductor del carro, apellidado Potoy, de 26 años, habría colisionado por detrás a una motocicleta, arrastrándola unos 100 metros sobre la carretera.

El sujeto trató de darse a la fuga, pero metros más adelante tuvo que detenerse tras golpear varias barreras del lugar donde se realizan trabajos de ampliación de esa ruta. En ese sitio fue interceptado y agredido por varios conductores.

El sospechoso fue llevado a un centro médico y una vez que salga quedará a las órdenes de las autoridades.