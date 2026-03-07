Video muestra indignante acción de conductor tras atropellar a motociclista en Circunvalación

Varias cámaras de vehículos y teléfonos celulares captaron el grave accidente ocurrido este sábado en la mañana en Circunvalación, el cual dejó como saldo un motociclista fallecido.

En un nuevo video que circula en redes sociales se observa una escena que ha generado indignación entre los usuarios.

Video revela cómo conductor huía arrastrando la moto tras mortal accidente en CircunvalaciónWhatsApp Video 2026-03-07 At 11.02.41 AM

En las imágenes se aprecia cómo el conductor de un pickup intenta huir del lugar mientras lleva la motocicleta enganchada en la parte trasera del vehículo, específicamente debajo del cajón.

Mientras avanza por la vía, la motocicleta va rozando el asfalto y lanzando chispas, lo que evidencia que seguía siendo arrastrada por varios metros.

Cabe recordar que en ese sector de Circunvalación se realizan trabajos de ampliación de la carretera y la construcción de un paso elevado, por lo que en la zona hay barriles de seguridad vial y barreras de protección anaranjadas que delimitan el paso de los vehículos para evitar que se salgan de la vía y choquen contra las estructuras de cemento.

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación y se dio a la fuga (cortesía/cortesía)

En determinado momento, el conductor comenzó a impactar contra estas barreras, lo que provocó que el vehículo quedara incluso sobre dos llantas y estuviera a punto de volcarse.

Sin embargo, el pickup volvió a su posición y continuó golpeando las barreras hasta que finalmente se detuvo.

Fue en ese momento cuando varios conductores que venían detrás lograron alcanzarlo, tras percatarse de lo ocurrido. Varios de ellos lo lincharon de la indignación por lo que hizo.

José Hernández Porras fallecido en el accidente en Circunvalación (Cortesía/cortesía)

El caso ha causado gran impacto en redes sociales, especialmente después de que se confirmara que la víctima mortal fue el motociclista José Hernández Porras, quien trabajaba como guarda de seguridad en la Clínica Ricardo Jiménez Núñez