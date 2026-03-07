El mensaje que rompe corazones: así despiden a “Porritas” tras tragedia en Circunvalación

La muerte del motociclista José Hernández Porras, quien falleció tras el accidente ocurrido en Circunvalación, sigue generando mucho dolor y despedidas en redes sociales.

Uno de los mensajes que más ha conmovido a la comunidad motociclista fue el publicado por el grupo Centauros, que compartió un extenso texto recordando a Hernández, conocido entre sus amigos como “Porritas”.

José Hernández Porras era miembro de grupos de motociclistas ellos lamentaron su muerte en el accidente de Circunvalación (Facebook Centauros/Cortesía)

En la publicación, los motociclistas destacaron su trayectoria dentro de la comunidad biker y el cariño que muchas personas le tenían.

Este fue el mensaje compartido por el grupo:

“Queridos hermanos y amigos de la gran comunidad biker: Con enorme dolor en el corazón debemos comunicar una noticia que jamás quisiéramos dar. Hoy despedimos a un gran amigo y hermano de ruta: José Hernández Porras, a quien todos conocíamos con cariño como Porritas.

“Fue presidente del club Caballeros del Camino, y más que un líder, fue una persona profundamente querida por quienes tuvieron la dicha de compartir con él.

“Era un hombre tranquilo, humilde, honesto y sensato, de esos que dejan huella en cada kilómetro recorrido y en cada conversación compartida.

“Como bien lo dice el nombre de su club, era un verdadero caballero… un caballero del camino.

“Hoy su partida nos golpea nuevamente, recordándonos con crudeza la realidad que vivimos a diario en nuestras carreteras. Una realidad marcada muchas veces por la imprudencia, la negligencia y la irresponsabilidad de quienes conducen bajo los efectos de sustancias, poniendo en riesgo la vida de todos los demás.

Un conductor protagonizó un terrible accidente en Circunvalación (cortesía/cortesía)

“Hoy se nos va alguien que no tenía por qué irse. Mientras tanto, seguimos esperando cambios reales, controles efectivos y mayor conciencia en las carreteras de nuestro país. La dura realidad vial que vivimos motociclistas y conductores en general continúa cobrando vidas que no deberían perderse.

“También este momento nos llama a reflexionar como comunidad. Hay muchísimos motociclistas responsables que honran la ruta con respeto y prudencia. Cada tragedia nos recuerda la importancia de insistir siempre en la seguridad, la responsabilidad y el respeto por la vida en carretera.

“Hoy no solo despedimos a un motociclista. Hoy perdemos a un caballero, perdemos a un hermano de ruta, perdemos a un amigo, perdemos a un familiar cercano de esta gran comunidad biker.

“Elevamos nuestras oraciones y deseos de mucha paz, resignación y fortaleza para toda su muy estimable familia, para sus amigos, para sus hermanos de club y para toda la comunidad biker que tanto le quería.

La moto fue arrastrada por varios metros. (cortesia/cortesia)

“Que descanse en paz, querido Porritas. Tu ruta continúa en otro horizonte”.

El mensaje ha sido compartido por motociclistas y usuarios en redes sociales, quienes también han expresado su pesar por la muerte de Hernández.