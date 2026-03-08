Mujer asesinada por esposo, que se entregó al OIJ, era hermana de presentador de televisión

El femicidio de Yesenia Murillo Noguera, la mujer de 42 que habría sido asesinada por su propio esposo, quien se entregó al OIJ poco después, tocó un canal de televisión nacional.

Esto debido a que Murillo, quien era mamá de una niña de 7 años y una muchacha de 15, era hermana de uno de los presentadores de dicho medio de comunicación.

LEA MÁS: Así es como empresa se despidió de mujer asesinada por su esposo, quien luego llegó al OIJ a confesar el crimen

Esta fue la publicación hecha por Canal 1. (FAcebook/Yesenia Murillo.)

Se trata de Esteban Noguera, presentador de Primero Deportes, de Canal 1, el cual usó su cuenta de cuenta de Facebook para lamentar la trágica muerte de Yesenia.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero de Primero Deportes Esteban Noguera. Paz a sus restos y mucha fortaleza a toda su familia”, publicó el canal.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen ocurrió el pasado viernes dentro de una casa en San Josecito de San Rafael de Heredia, pero este salió a la luz hasta que el sospechoso decidió entregarse ese mismo día.

LEA MÁS: Video muestra la aterradora situación a la que sobrevivieron dos bomberos durante incendio en planta envasadora de gas

“A las 4:13 p.m. se presentó a la delegación de Heredia un hombre apellidado Bonilla, de 53 años, con el fin de responder ante las autoridades por el presunto delito de homicidio en perjuicio de una mujer.

Yesenia era hermana de Esteban Noguera, quien forma parte del equipo de Primero Deportes. (cortesía/Yesenia era hermana de Esteban Noguera, quien forma parte del equipo de Primero Deportes.)

“El sujeto se presentó junto con un abogado privado e indicó que deseaba entregarse, manifestando haber dado muerte a su pareja sentimental”, detalló el OIJ.

Tras lo dicho por Bonilla, agentes judiciales se trasladaron hasta la casa en la que encontraron el cuerpo de Yesenia.

LEA MÁS: Desgarrador nuevo video muestra el momento exacto en que conductor embistió y mató a motociclista en Circunvalación

En un reporte inicial se hablaba de que Murillo presentaba heridas de arma blanca, sin embargo, durante la valoración preliminar no se lograron observar lesiones evidentes.

Será ahora la Medicatura Forense la encargada de determinar la causa exacta de la muerte, luego de que el cuerpo fuera remitido para la respectiva autopsia.