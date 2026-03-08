Video muestra la aterradora situación a la que sobrevivieron dos bomberos durante incendio en planta envasadora de gas

Un impresionante video muestra la aterradora situación que vivieron dos bomberos, quienes fueron envueltos por una bola de fuego durante el incendio ocurrido la noche del sábado en una envasadora de gas en Santa Ana, San José.

La grabación, hecha por una cámara de seguridad, fue compartida por el Cuerpo de Bomberos y revela parte de las labores que se realizaron para detener el incendio ocurrido en las instalaciones de la empresa Blue Flame, en Pozos de Santa Ana.

LEA MÁS: Así es como empresa se despidió de mujer asesinada por su esposo, quien luego llegó al OIJ a confesar el crimen

“Este es el momento justo cuando dos bomberos de la Estación de Santa Ana sobrevivieron a la deflagración ocurrida la noche de este sábado en la Empresa Blue Flame.

“El personal se encontraba en labores de control de una megafuga de gas licuado de petróleo, cuando el producto se incendió”, informó Bomberos.

Este es el momento en el que se produjo la explosión en envasadora de gas

LEA MÁS: Desgarrador nuevo video muestra el momento exacto en que conductor embistió y mató a motociclista en Circunvalación

En el video se observa cómo en cuestión de segundos la nube de gas se convirtió en una bola de fuego e instantes después se ve cómo los dos bomberos corrieron para alejarse de las llamas.

“Los bomberos resultaron ilesos gracias a sus equipos de protección corporal y respiratorios”.

LEA MÁS: Compañeros de motociclista fallecido en trágico accidente revelan otra de las grandes pasiones que tenía

El equipo usado por los bomberos también sufrió daños debido a la altas temperatura. Así lo revelan algunas fotografía de mangueras y otros equipos que que resultaron afectados.

“El incendio se da producto de una fuga, que se produce por un error humano, cuando uno de los camiones cisternas arranca estando aún conectada la manguera al tanque madre, se genera una nube de gas que alcanza en algún punto una fuente de ignición y producto de esto se genera una gran deflagración, mucho gas en combustión”, explicó Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida en el incidente.