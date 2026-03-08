Así es como empresa se despidió de mujer asesinada por su esposo, quien luego llegó al OIJ a confesar el crimen

Yesenia Murillo fue la mujer víctima de un atroz femicidio ocurrido la tarde del pasado viernes en Heredia, mismo día en que su esposo se presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asegurando haber sido él quien le arrebató la vida.

Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la empresa EcoRefill, para la que laboraba Murillo, le dedicó un sentido mensaje para honrar su memoria.

“Hoy, en el Día de la Mujer, queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia de nuestra compañera Yesenia Murillo, colaboradora de nuestra tienda en Alajuela, quien fue víctima de femicidio el pasado viernes.

LEA MÁS: Identifican a mujer de 42 años cuyo esposo llegó al OIJ a confesar el crimen

“Desde EcoRefill lamentamos profundamente esta pérdida. Su partida nos llena de tristeza y nos recuerda la importancia de alzar la voz y cuidarnos entre todas y todos. Hoy despedimos con cariño a nuestra amiga y compañera Yesenia. Su recuerdo quedará siempre con nosotros”.

Dicha empresa aprovechó la publicación hecha en su perfil de Facebook para hacer un llamado a que se le ponga fin a todos los actos de violencia contra las mujeres.

“Queremos también hacer un llamado a las mujeres para que se mantengan alerta ante cualquier señal de violencia o situación que pueda poner en riesgo su vida o la de sus seres queridos. No es justo que las mujeres tengan que vivir con miedo ni sentirse obligadas a cuidarse el doble, pero es importante buscar apoyo cuando algo no está bien.

Yesenia Murillo fue encontrada sin vida dentro de una casa en San Rafael de Heredia. Foto Facebook. (Facebook/Yesenia Murillo fue encontrada sin vida dentro de una casa en San Rafael de Heredia. Foto Facebook.)

LEA MÁS: Desgarrador nuevo video muestra el momento exacto en que conductor embistió y mató a motociclista en Circunvalación

“Por favor, no tengan vergüenza de pedir ayuda. Hablen con su familia, amigas, compañeros o con las instituciones que están para brindar apoyo. Nadie debería enfrentar estas situaciones en soledad”.

En cuanto al crimen, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que este ocurrió el pasado viernes en San Josecito de San Rafael de Heredia.

“A las 4:13 p.m. se presentó a la delegación de Heredia un hombre apellidado Bonilla, de 53 años, con el fin de responder ante las autoridades por el presunto delito de homicidio en perjuicio de una mujer.

LEA MÁS: Seminarista dejó el clero por amor, perdió a su familia en un accidente aéreo y halló la forma de volver a estar con ellos

“El sujeto se presentó junto con un abogado privado e indicó que deseaba entregarse, manifestando haber dado muerte a su pareja sentimental”, detalló el OIJ.

Tras lo dicho por Bonilla, agentes judiciales se trasladaron hasta la casa en la que encontraron el cuerpo de Yesenia.

En un reporte inicial se hablaba de que Murillo presentaba heridas de arma blanca, sin embargo, durante la valoración preliminar no se lograron observar lesiones evidentes.

Será ahora la Medicatura Forense la encargada de determinar la causa exacta de la muerte, luego de que el cuerpo fuera remitido para la respectiva autopsia.