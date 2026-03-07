Sucesos

Identifican a mujer de 42 años cuyo esposo llegó al OIJ a confesar el crimen

La mujer fue hallada sin vida dentro de su casa en San Rafael de Heredia, después de que su esposo llegara al OIJ a confesar

Por Silvia Coto

Las autoridades judiciales identificaron a la mujer que fue hallada sin vida la tarde del viernes dentro de una vivienda en San Josecito de San Rafael de Heredia, como de apellido Murillo, de 42 años.

El hallazgo se dio luego de que, a las 4:13 p. m., un hombre de apellido Bonilla, de 53 años, se presentó en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, acompañado de un abogado privado.

Las autoridades judiciales investigan la causa de la muerte de la mujer. (Silvia Coto)

Según informó el OIJ, tras la confesión se trasladaron hasta la vivienda, donde ubicaron el cuerpo de la mujer.

Al lugar también se desplazaron socorristas de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Según lo indicado por los rescatistas, en un inicio se les informó que la víctima habría sufrido heridas provocadas con arma blanca; sin embargo, durante la valoración preliminar no lograron observar lesiones evidentes.

Será ahora la Medicatura Forense la encargada de determinar la causa exacta de la muerte, luego de que el cuerpo fuera remitido para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ, mientras se continúan realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El hombre se encuentra a la orden del Ministerio Público.

