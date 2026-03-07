Sucesos

Mujer es asesinada dentro de su casa en Heredia; esposo habría llegado al OIJ a confesar el crimen

La víctima habría recibido múltiples puñaladas que le cobraron la vida dentro de una casa en San Josecito de San Rafael, Heredia

Por Alejandra Morales

Un hecho de violencia que dejó a una mujer sin vida es investigado por las autoridades judiciales la tarde de este viernes en San Josecito de San Rafael de Heredia.

José Retana, de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que la alerta se recibió a las 5:13 p. m. de este viernes 6 de marzo.

El reporte indicaba que dentro de una vivienda había una mujer gravemente herida.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. Sin embargo, cuando los socorristas llegaron al lugar únicamente pudieron confirmar que la mujer ya no tenía signos vitales, señalaron que no vieron las heridas.

La víctima habría recibido múltiples puñaladas que le cobraron la vida dentro de una casa en San Josecito de San Rafael, Heredia. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Cuando la Cruz Roja llegó, ya personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantenía en el sitio, quienes se encargan del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

De manera extraoficial trascendió que un hombre se habría presentado ante el OIJ y habría indicado que asesinó a su esposa, no obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades judiciales.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias del crimen, el cual podría convertirse en otro caso de femicidio en Costa Rica.

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

