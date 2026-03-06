Así fue como el brutal homicidio de una joven mamá en una cabina en Costa Rica terminó resolviéndose en Panamá

La familia de Perla Morena Lagos Oporta, de 36 años, una costarricense por naturalización que sufrió un brutal femicidio en una cabina en Costa Rica, terminó encontrando justicia en el Tribunal Penal de la ciudad de David, en Chiriquí, Panamá.

Así lo confirmó Mario Oporta, hermano de Perla. Aunque los allegados permanecían en Costa Rica, siguieron de forma virtual la audiencia que se realizó contra un tico con nacionalidad panameña, de apellidos González Acuña.

González huyó al vecino país del sur al descubrirse la muerte de Perla dentro de un baño de una cabina en Río Claro, zona sur de Costa Rica y, además, le confesó a su mamá lo que había hecho.

Este viernes 6 de marzo los jueces panameños le impusieron 25 años en prisión, pena que devuelve un poco de justicia la familia de Perla.

La Unidad de Género de Golfito confirmó que fue informada por parte de las autoridades panameñas sobre esta resolución.

Perla Lagos, de 35 años, fue encontrada sin vida en octubre de 2025. (Redes sociales/Redes sociales)

No lo pudieron extraditar

La Fiscalía de Golfito intentó extraditar a este hombre; sin embargo, como también contaba con la nacionalidad panameña, las autoridades de ese país rechazaron la gestión, en virtud de que no está aprobada la extradición de nacionales, explicaron en el Ministerio Público.

Perla fue hallada sin vida el domingo 26 de octubre del 2025. La última vez que la vieron con vida fue el viernes antes, cuando estuvo en su trabajo y pidió permiso para ir a comprar unos tiquetes de bus para la mamá; sin embargo, nunca más regresó.

Perla y González tenían escasos cinco meses de conocerse y aunque en la familia intentaron aconsejarla que la relación no le convenía, cuando intentó dejarlo ocurrió la mortal agresión, ella fue asfixiada.

Perla era mamá de una bebé de 10 meses para ese entonces.