Madre muere atropellada en Guanacaste frente a su hija y el responsable escapa

Una hija vivió un momento desgarrador al presenciar el atropello en el que murió su madre la mañana de este viernes en Lajas de Matapalo, en Santa Cruz de Guanacaste.

La víctima fue identificada por el OIJ con el apellido Mora, de 63 años.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer caminaba por la orilla de la carretera junto a su hija cuando fue atropellada por un vehículo. Ambas, al parecer, se dirigían hacia una parada de buses, pues iban rumbo a sus trabajos.

Una mujer de apellido Mora, de 63 años, murió el viernes 6 de marzo del 2026, al ser atropellada en Lajas de Matapalo, en Santa Cruz de Guanacaste, el conductor se dio a la fuga. Foto: Tomada de Guana/Noticias (Guana/Noticias/Guana/Noticias)

El impacto fue tan fuerte que Mora falleció en el sitio, mientras que el conductor del vehículo se dio a la fuga tras el atropello; es la información que manejan las autoridades judiciales.

La tragedia sucedió en una recta; en la zona tampoco hay acera.

La Cruz Roja informó que a las 6 a. m. de este viernes 6 de marzo recibieron el reporte sobre un accidente de tránsito, donde inicialmente se alertó sobre un atropello.

Posteriormente, a las 7:15 a. m., el OIJ recibió el aviso sobre el fallecimiento de la mujer en el lugar.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y mantienen la investigación para tratar de ubicar al conductor responsable de este fatal hecho.