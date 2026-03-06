La historia de Grettel: un atropello, un motociclista que huyó y una dura consecuencia 11 años después

El 14 de febrero del 2015 Grettel caminaba junto a su hermana frente al centro de ancianos de Desamparados cuando una motocicleta apareció de repente y la embistió.

Ese día la vida de Grettel Chaves, de 54 años y vecina de Calle Fallas de Desamparados, marcó el inicio de una pesadilla que más de una década después aún no termina y la persigue

Desgraciadamente, el motociclista que la atropelló desapareció dejando un rastro de angustia, dolor e impunidad.

Grettel Chaves lleva 11 años luchando luego de un atropello (cortesía/cortesía)

El impacto fue tan fuerte que Grettel cayó al suelo. El conductor no se detuvo. Simplemente huyó y la dejó tirada en la calle.

A pesar del dolor que sentía en una de sus piernas, Grettel pensó que se trataba de una lesión menor, por lo que con mucho esfuerzo logró subirse a un taxi y se dirigió de inmediato al hospital.

Allí le dijeron que lo que tenía era un esguince.

Doña Grettel sufre terribles dolores (Cortes/cortesía)

Sin embargo, el tiempo se encargó de recordarle todos los días que lo ocurrido ese día estaba lejos de ser un simple esguince.

En los meses siguientes tuvo que regresar varias veces al hospital porque el dolor no desaparecía. Su estado comenzó a complicarse y aparecieron nuevos problemas de salud.

Primero sufrió una trombosis. Luego llegó un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre: vasculitis necrotizante, una enfermedad extremadamente rara que provoca la aparición de úlceras dolorosas en el cuerpo.

“Cuando se me abrió la primera úlcera, los médicos empezaron a correr, a estudiarme. Es una enfermedad que casi no le da a nadie. Los doctores me dijeron que el accidente había detonado ese padecimiento”, dijo Grettel.

Con el paso del tiempo, las heridas comenzaron a aparecer en distintas partes de su cuerpo y el dolor se volvió parte de su día a día. Las lesiones terminaron afectando ambas piernas.

La enfermedad avanzó de forma implacable.

Durante años, los médicos intentaron distintos tratamientos para salvar su pierna: injertos de piel, procedimientos para recuperar tejido.

“Nada fue suficiente. Perdí músculo, tendones… no le puedo describir el dolor”, contó.

Durante más de diez años, Grettel ha vivido con un sufrimiento constante que la obligó a permanecer incapacitada hasta la fecha. Ella es cocinera, pero desde que sufrió el accidente no ha podido volver a trabajar.

A pesar de las dificultades, asegura que sus patronos han sido un gran apoyo durante estos años.

El accidente provocó que Grettel viva un calvario. (Edgar Chinchilla, corresponsal)

“Ellos nunca me han abandonado”, dice con agradecimiento.

Con el paso del tiempo, su condición empeoró y el dolor se volvió cada vez más difícil de soportar.

Finalmente, después de agotar todas las opciones posibles, los especialistas tomaron una decisión que no fue fácil.

El 16 de diciembre del 2025 le amputaron la pierna derecha.

“Los médicos lo pensaron mucho antes de hacerlo. Intentaron todo, pero ya no tenía calidad de vida”, relata.

Aunque la operación buscaba aliviar su sufrimiento, el dolor no cesa.

Grettel explica que la morfina es uno de los medicamentos que le dan para soportarlo, pero incluso ese medicamento ha dejado de hacer efecto.

LEA MÁS: Caso por divorcio de Celso Borges dio un giro inesperado

“Es una enfermedad muy desgastante. Me da mucha depresión”, confiesa.

Y hay un pensamiento que todavía la acompaña desde aquel día de 2015: “Pensar que ese muchacho se fue y me dejó ahí sin importarle… pero hay un Dios que todo lo ve”, dice.

LEA MÁS: Fuerte incendio consumió varias estructuras en Las Tablas de Desamparados

Grettel intenta adaptarse, pero los días para ella son difíciles. Vive con el temor constante de sufrir una caída y necesita una silla especial para bañarse, además de pañales.

Quienes deseen ayudarla pueden hacerlo mediante un Sinpe Móvil al número 6230-7471, a nombre de Fundación RN.