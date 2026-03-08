Mujer que habría sido asesinada por pareja vivía cerca del lugar donde se dio otro femicidio que sacudió el país

El femicidio de Yesenia Murillo, de 42 años, quien habría muerto a manos de su pareja sentimental el pasado viernes, sacudió a toda la comunidad de San Rafael de Heredia.

Sin embargo, no es la primera vez que los vecinos de esa localidad se ven afectados por un crimen de este tipo, pues no muy lejos de donde Yesenia habría sido asesinada ocurrió uno de los femicidios más atroces en la historia del país.

Se trata del caso de Nadia Peraza Espinoza, la joven que fue desmembrada y cuyos restos fueron encontrados tiempo después dentro de una refrigeradora.

Yesenia Murillo habría sido asesinada por su pareja, un hombre apellidado Bonilla, de 53 años. (FAcebook/Yesenia Murillo.)

Tanto el caso de Yesenia como el de Nadia tienen la coincidencia de que ambos tuvieron lugar en San Josecito de San Rafael de Heredia, pues se sospecha que Peraza fue asesinada dentro de un apartamento en Bajo Los Molinos, mientras que el cuerpo de Murillo fue encontrado en una casa no muy lejos de ahí, en la cual vivía el sospechoso de asesinarla, un hombre apellidado Bonilla, de 53 años.

El juicio por el femicidio de Nadia, que se lleva a cabo en los Tribunales de Heredia, se encuentra en la recta final y se espera que pronto haya una sentencia contra su expareja, Jeremy Buzano Paisano.

En cuanto al caso Yesenia, la información más reciente brindada por las autoridades fue sobre las medidas cautelares dictadas contra Bonilla, quien pasará los próximos 6 meses en prisión preventiva mientras es investigado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen ocurrió el pasado viernes dentro de una casa en San Josecito de San Rafael de Heredia, pero este salió a la luz hasta que el sospechoso decidió entregarse ese mismo día. Al parecer, dicha vivienda es donde vivía el sospechoso.

Nadia Peraza también fue asesinada en San Josecito de San Rafael de Heredia.

“A las 4:13 p.m. se presentó a la delegación de Heredia un hombre apellidado Bonilla, de 53 años, con el fin de responder ante las autoridades por el presunto delito de homicidio en perjuicio de una mujer.

“El sujeto se presentó junto con un abogado privado e indicó que deseaba entregarse, manifestando haber dado muerte a su pareja sentimental”, detalló el OIJ.

Tras lo dicho por Bonilla, agentes judiciales se trasladaron hasta la casa en la que encontraron el cuerpo de Yesenia.

En un reporte inicial se hablaba de que Murillo presentaba heridas de arma blanca, sin embargo, durante la valoración preliminar no se lograron observar lesiones evidentes.

Será ahora la Medicatura Forense la encargada de determinar la causa exacta de la muerte, luego de que el cuerpo fuera remitido para la respectiva autopsia.