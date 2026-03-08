Fiscalía da a conocer lo que ocurrirá con hombre que se entregó al OIJ y aseguró haber matado a su pareja

El Ministerio Público acaba de dar a conocer lo que sucederá con el hombre que el pasado viernes se entregó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicando que había acabado con la vida de su pareja, Yesenia Murillo Noguera, de 42 años.

Este domingo la Fiscalía hizo público que ya se dictaron las medidas cautelares con el sospechoso, apellidado Bonilla, de 52 años, quien será investigado por el presunto delito de femicidio.

“La Fiscalía Adjunta de Heredia consiguió que se impusieran seis meses de prisión preventiva contra el sospechoso del femicidio de Yesenia Murillo Noguera, ocurrido el viernes en San Rafael, en la casa del imputado de apellido Bonilla Paniagua”, informó el Ministerio Público.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el crimen ocurrió el pasado viernes dentro de una casa en San Josecito de San Rafael de Heredia, pero este salió a la luz hasta que el sospechoso decidió entregarse ese mismo día. Al parecer, dicha vivienda es donde vivía el sospechoso.

Yesenia fue encontrada sin vida el pasado viernes dentro de una casa en San Josecito de San Rafael de Heredia. Foto Facebook. (Facebook/Yesenia fue encontrada sin vida el pasado viernes dentro de una casa en San Josecito de San Rafael de Heredia. Foto Facebook.)

“A las 4:13 p.m. se presentó a la delegación de Heredia un hombre apellidado Bonilla, de 53 años, con el fin de responder ante las autoridades por el presunto delito de homicidio en perjuicio de una mujer.

“El sujeto se presentó junto con un abogado privado e indicó que deseaba entregarse, manifestando haber dado muerte a su pareja sentimental”, detalló el OIJ.

Tras lo dicho por Bonilla, agentes judiciales se trasladaron hasta la casa en la que encontraron el cuerpo de Yesenia.

En un reporte inicial se hablaba de que Murillo presentaba heridas de arma blanca, sin embargo, durante la valoración preliminar no se lograron observar lesiones evidentes.

Será ahora la Medicatura Forense la encargada de determinar la causa exacta de la muerte, luego de que el cuerpo fuera remitido para la respectiva autopsia.