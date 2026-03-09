Joven asesinado por compañero de colegio en Liberia ya fue identificado: tenía 18 años

Un estudiante de 18 años es la víctima del ataque con cuchillo la mañana de este lunes en barrio Colorado de Liberia, Guanacaste, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según el informe preliminar de las autoridades, el hecho fue reportado alrededor de las 11:26 a. m., cuando la víctima, identificada como Liann Rivas Quesada, se encontraba en en una parada de autobús.

La Policía realizó un ráṕido operativo. (cortesía/cortesía)

Según la información brindada por los investigadores, el joven estaba en compañía de otro joven de apellido Rodríguez, de 19 años.

En apariencia, en determinado momento ambos habrían tenido una discusión. Durante el altercado, el sujeto de 19 años habría sacado un arma blanca y, presuntamente, habría agredido en varias ocasiones al joven de 18 años.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Enrique Baltodano Briceño en Liberia para recibir atención médica; sin embargo, poco después se confirmó su fallecimiento en ese centro médico.

Según el reporte preliminar, el joven murió producto de una aparente herida por arma blanca en la espalda.

A raíz de lo ocurrido, los agentes del OIJ iniciaron diversas diligencias de investigación en la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Horas más tarde, específicamente alrededor de las 2:00 de la tarde, los agentes lograron la detención del sospechoso luego de rodear una vivienda en barrio Corazón de Jesús, también en Liberia.

El sospechoso fue puesto a las órdenes del Ministerio Público.