¡Macabro hallazgo en la Ruta 1! Trabajadores encuentran cadáver en plena construcción

Un terrible hallazgo realizaron los trabajadores de la ampliación de la carretera sobre ruta 1, luego de encontrar el cadáver de un hombre en una de las zanjas en las que trabajan.

El hecho ocurrió a la altura de Chomes de Puntarenas, alrededor de las 10 a. m. la mañana de este lunes 9 de marzo.

De acuerdo con la información judicial, la víctima sería un hombre de entre 35 y 40 años, quien por el momento no ha sido identificado por las autoridades.

En apariencia, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca, específicamente en el brazo derecho, el cuello y el rostro.

Tras el hallazgo, las autoridades judiciales llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes.

Por ahora, los investigadores se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia, con el fin de determinar con mayor claridad las heridas sufridas por la víctima y lograr establecer su identidad.

Las autoridades investigan si hay reporte de personas desaparecidas en la localidad.