OIJ reconoce preocupación tras homicidio entre dos colegiales en Liberia

El homicidio del colegial Liann Alejandro Rivas Quesada a manos de un compañero en Liberia encendió las alertas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos jerarcas reconocen que el caso genera preocupación.

El director del OIJ, Michael Soto, señaló que el hecho es motivo de análisis debido a que tanto la víctima como el sospechoso eran compañeros de un mismo colegio, e incluso vecinos.

“Es un caso de análisis y preocupación. Son dos personas que están estudiando en un colegio que, aparentemente, son compañeros y que por medio de una riña uno de ellos termina fallecido”, explicó Soto.

El jerarca añadió que, aunque ambos jóvenes son mayores de edad, el hecho de que sean alumnos de un colegio hace aún más alarmante la situación.

“Son estudiantes colegiales que deberían resolver sus conflictos de alguna otra forma. Lamentablemente, termina una persona muy joven fallecida por un tema más de violencia de los que ocurren habitualmente en el país”, agregó.

El caso ocurrió la mañana de este lunes 9 de marzo en Liberia y quedó grabado; en esta se ve cuando dos muchachos están en una parada de buses y en apariencia están hablando; en determinado momento, uno de ellos saca un puñal y persigue a otro, siendo este Liann.

Abuelita le pidió a colegial no ir a clases este lunes

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses, estaba resfriado y por esa razón su abuelita le pidió que no fuera a clases este lunes 9 de marzo.

Sin embargo, el joven le dijo que prefería ir al colegio porque debía entregar una tarea, así lo recordó doña Elisa White, la abuelita paterna del muchacho.

“Él estaba resfriado y le dije: no vaya papi hoy, porque estás muy afectado, pero me dijo: ‘no abuela tengo que ir, porque tengo que entregar una tarea hoy’”, recordó la abuelita.

Ella fue una de las últimas personas de verlo vivo, pues vivían juntos, incluso él también la cuidaba.

“Él se iba para el colegio almorzadito. Siempre me daba un beso y me decía: ‘Abuela, cuídate, te quiero mucho’. Igual cuando regresaba también me daba besitos”, manifestó la abuelita en medio de lágrimas.

La adulta mayor contó que se enteró de la tragedia por medio de familiares.

“Yo pensaba que estaba en el colegio cuando unos familiares míos me avisaron. Yo aún no lo creo, esto es una pesadilla de la que no voy a despertar nunca”, agregó la adulta mayor.

La abuelita señaló que tiene más nietos, pero Liann era el que más cerca estaba de ella y quien siempre la cuidaba.

Abuelita lo despidió en el almuerzo

Doña Elisa despidió a su nieto de 18 años con un almuerzo.

“Nadie lo conocía en el barrio, yo no sé por qué ese muchacho cogió eso (se refiere al puñal). Ay, me lo mató así, como un animalito, me lo mataron cuando iba para el colegio.

“Él entraba a las 12 y estaba ahí en la entrada de Colorado esperando la buseta; él entraba a las 12 y salía a las cuatro y media de la tarde. Él vivía aquí conmigo”, manifestó la abuelita.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses, apenas iba para clases cuando ocurrió la lamentable agresión que quedó grabada. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Liam cursaba el décimo grado; trascendió que estudiaba en el IPEC de Liberia.

“Él quería venir a estudiar acá, entonces, le dijo al papá que venía para acá y yo le dije que sí, que estaba bien, porque aquí vivía mi hijo (papá del adolescente) y yo nada más”, expresó la adulta mayor.

El homicidio ocurrió la mañana de este lunes 9 de marzo y el sospechoso es un compañero de la víctima, un joven de apellido Rodríguez, de 19 años, quien se encuentra en manos de las autoridades.