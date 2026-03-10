Abuelita de estudiante asesinado en Liberia: “Me lo mataron como un animalito cuando iba para el colegio”

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses, apenas iba para clases cuando ocurrió el atroz ataque que quedó grabado.

Así lo confirmó a La Teja Elisa White, abuelita del muchacho, de 18 años. Ambos vivían juntos e incluso ella lo despidió con un almuerzo antes de que él saliera rumbo al colegio.

“Nadie lo conocía en el barrio, yo no sé por qué ese muchacho cogió eso (se refiere al puñal). Ay, me lo mató así, como un animalito, me lo mataron cuando iba para el colegio.

“Él entraba a las 12 y estaba ahí en la entrada de Colorado esperando la buseta; él entraba a las 12 y salía a las cuatro y media de la tarde. Él vivía aquí conmigo”, manifestó la abuelita.

Liam cursaba el décimo grado; trascendió que estudiaba en el IPEC de Liberia.

“Él quería venir a estudiar acá, entonces, le dijo al papá que venía para acá y yo le dije que sí, que estaba bien, porque aquí vivía mi hijo (papá del adolescente) y yo nada más”, expresó la adulta mayor.

El homicidio ocurrió la mañana de este lunes 9 de marzo y el sospechoso es un compañero de la víctima, un joven de apellido Rodríguez, de 19 años, quien se encuentra en manos de las autoridades.