Abuelita le pidió a colegial asesinado que no fuera a clases por una razón, pero él insistió en ir para entregar una tarea

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses, estaba resfriado y por esa razón su abuelita le pidió que no fuera a clases este lunes 9 de marzo.

Sin embargo, el joven le dijo que prefería ir al colegio porque debía entregar una tarea, así lo recordó doña Elisa White, la abuelita paterna del muchacho.

“Él estaba resfriado y le dije: no vaya papi hoy, porque estás muy afectado, pero me dijo: ‘no abuela tengo que ir, porque tengo que entregar una tarea hoy’”, recordó la abuelita.

Ella fue una de las últimas personas de verlo vivo, pues vivían juntos, incluso él también la cuidaba.

“Él se iba para el colegio almorzadito. Siempre me daba un beso y me decía: ‘Abuela, cuídate, te quiero mucho’. Igual cuando regresaba también me daba besitos”, manifestó la abuelita en medio de lágrimas.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses en barrio Colorado de Liberia, Guanacaste. Foto: Para La Teja (Para La Teja/Para La Teja)

La adulta mayor contó que se enteró de la tragedia por medio de familiares.

“Yo pensaba que estaba en el colegio cuando unos familiares míos me avisaron. Yo aún no lo creo, esto es una pesadilla de la que no voy a despertar nunca”, agregó la adulta mayor.

La abuelita señaló que tiene más nietos, pero Liann era el que más cerca estaba de ella y quien siempre la cuidaba.

Abuelita lo despidió en el almuerzo

Doña Elisa despidió a su nieto de 18 años con un almuerzo.

“Nadie lo conocía en el barrio, yo no sé por qué ese muchacho cogió eso (se refiere al puñal). Ay, me lo mató así, como un animalito, me lo mataron cuando iba para el colegio.

“Él entraba a las 12 y estaba ahí en la entrada de Colorado esperando la buseta; él entraba a las 12 y salía a las cuatro y media de la tarde. Él vivía aquí conmigo”, manifestó la abuelita.

Liann Alejandro Rivas Quesada, el colegial asesinado a puñaladas en una parada de buses, apenas iba para clases cuando ocurrió la lamentable agresión que quedó grabada. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Liam cursaba el décimo grado; trascendió que estudiaba en el IPEC de Liberia.

“Él quería venir a estudiar acá, entonces, le dijo al papá que venía para acá y yo le dije que sí, que estaba bien, porque aquí vivía mi hijo (papá del adolescente) y yo nada más”, expresó la adulta mayor.

El homicidio ocurrió la mañana de este lunes 9 de marzo y el sospechoso es un compañero de la víctima, un joven de apellido Rodríguez, de 19 años, quien se encuentra en manos de las autoridades.