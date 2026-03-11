Pasó algo importante con el proyecto de ley que regularía uso de celulares en centros educativos

Hay noticias sobre el proyecto de ley que regularía el uso de celulares y dispositivos electrónicos en los centros educativos que todos los padres de familia deben conocer.

La Procuraduría General de la República analizó y dio el visto bueno a la iniciativa de la diputada independiente, Cynthia Córdoba, que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Procuraduría da visto bueno a proyecto para regular uso del celular en centros educativos. (Graciela Solís)

“La iniciativa, en cuanto propone establecer una limitación de uso de teléfonos celulares inteligentes y tabletas electrónicas personales por parte del estudiantado de educación preescolar, primaria y secundaria durante la jornada lectiva y recreos, se encuentra jurídicamente fundamentada en el marco constitucional y convencional vigente, particularmente en el derecho a la educación y en el principio del interés superior de la persona menor de edad”, explicó la entidad.

“La regulación propuesta responde a una problemática ampliamente documentada a nivel nacional e internacional. Se alinea con tendencias comparadas y adopta un modelo normativo que no excluye la tecnología del sistema educativo, sino que ordena su uso con fines de protección del proceso pedagógico y del bienestar estudiantil”, agrega.

Con este criterio, ya el proyecto puede seguir el trámite en el Congreso, porque se garantiza que no tiene vicios legales.

El MEP prohibió el uso de celulares durante las clases. (Graciela Solís)

¿Qué es lo que pretende el proyecto de ley?

El plan de Córdoba propone limitar de forma drástica el uso del celular y otros aparatos electrónicos en las aulas de centros educativos de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicos como privados.

Está comprobado que el uso de esos dispositivos causa gran distracción en los estudiantes y por eso es que la legisladora propone hacer cambios importantes.

Según detalla la iniciativa, quedaría prohibido el uso no pedagógico de teléfonos celulares inteligentes y tabletas electrónicas personales en tiempo de clases. El texto incluye excepciones en casos de estudiantes con discapacidad.

También podrán usarse en clases cuando el educador autorice su uso para actividades educativas. Eso sí, su aplicación debe ser planificada, definida y supervisada por el docente.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) será el que establezca el protocolo sobre el tema. Para ello deberá emitir el reglamento a la ley en un máximo de 6 meses a partir de su publicación.

Solo se pueden usar en el aula si el profesor lo autoriza para hacer alguna actividad. (Shutterstock)

MEP hizo cambios para regular uso del celular

Mientras se define si el proyecto de ley se aprueba o no, el MEP modificó sus reglamentos para el curso lectivo 2026 y estableció medidas que van muy de la mano con lo que plantea el proyecto de ley.

Actualmente, los estudiantes no pueden sacar el celular en clases; solo tienen permitido hacerlo cuando el educador les dice que lo hagan para hacer alguna actividad educativa en la que lo necesiten.

En tiempos libres como recreos, sí pueden usar el celular.