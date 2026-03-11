Colegio de Médicos y Cirujanos hace grave advertencia del proyecto de ley sobre especialistas que apoya el gobierno

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica dijo algo grave sobre el proyecto de ley propuesto por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, que pretende dar solución a la crisis de especialistas que vive la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa es apoyada por el gobierno de Rodrigo Chaves; incluso el Poder Ejecutivo ha presionado a los diputados para que lo aprueben lo antes posible.

¿Qué es lo que propone el proyecto?

El texto propone reformar el modelo con el que la Caja forma, incorpora y retiene a los médicos especialistas.

Para ello plantea crear un examen nacional único que regule el ingreso a especialidades médicas y estandarizar el proceso de selección, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de especialistas en el sistema público.

El proyecto también contempla la posibilidad de declarar inopia de médicos especialistas y subespecialistas en el país y permitir, bajo esa condición, la contratación de profesionales extranjeros sin que deban someterse a procesos de reconocimiento, equiparación o verificación de sus atestados académicos, algo que el Colegio de Médicos critica porque asegura que representa un gran riesgo para la población.

“Este planteamiento genera una inquietud legítima en torno a quién garantizará la idoneidad de los profesionales que, eventualmente, atenderán a la población costarricense; especialmente cuando se trata de especialidades y subespecialidades médicas que requieren formación rigurosa, experiencia clínica comprobada y conocimiento de las patologías que se presentan con mayor frecuencia en el país.

“El Colegio reitera que no se opone a la llegada de especialistas formados en el extranjero, pero considera indispensable que todos los profesionales cumplan con los mismos procesos de verificación académica y profesional que actualmente se exigen para ejercer la medicina en Costa Rica”, explicó el Colegio.

Urgen estrategias para solucionar crisis

La institución señala además que la escasez de especialistas en el sistema de salud debe abordarse desde una perspectiva estructural, ya que permitir el ingreso de profesionales sin los controles habituales no resolverá el problema si no se atienden las condiciones que hoy dificultan la permanencia de muchos especialistas en el sistema público.

En ese sentido, la institución señala que la Caja debe fortalecer las estrategias orientadas a retener al talento médico que se forma en el país, mediante condiciones laborales que favorezcan la permanencia y el desarrollo profesional dentro del sistema de salud.

“Si el país no adopta medidas para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la permanencia de los especialistas en el sistema público, seguiremos enfrentando el mismo problema y, lamentablemente, esta iniciativa de ley no aborda ninguno de estos puntos cruciales. Insistimos en que la solución no es únicamente traer profesionales del extranjero, sino crear condiciones que permitan que los especialistas formados en Costa Rica permanezcan trabajando para la población”, señaló Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Para la entidad, cualquier reforma orientada a fortalecer el sistema de salud debe tener como eje central la protección de los pacientes, el mantenimiento de estándares rigurosos en la formación y verificación de los profesionales de la salud, y la construcción de soluciones sostenibles que respondan a las necesidades reales del sistema sanitario del país.