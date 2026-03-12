Alcalde de Cartago anuncia la drástica medida que aplicarán a las 11 mil personas que viven en Los Diques

El sector de Los Diques de Cartago es constantemente escenario de problemas de todo tipo y por eso las autoridades tomaron una drástica medida.

“Hay que liberar Los Diques de todo caserío y construcción”, informó el alcalde de Cartago, Mario Redondo.

Sacarán a la gente que vive en Los Diques de Cartago. (Rafael Pacheco)

El jerarca dijo que la decisión se tomó este miércoles en una sesión de trabajo entre varias instituciones, en la que analizaron la problemática de Los Diques.

Estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, de Seguridad Pública, Instituto Tecnológico y la Municipalidad de Cartago.

Mario Redondo anunció la drástica medida. (Rafael Pacheco)

“La conclusión es que, por razones de prevención de riesgo, sanitarias, ambientales, sociales y de presión a los servicios públicos, hay que iniciar un plan articulado para eliminar toda vivienda en Los Diques.

“A las familias que realmente tienen imposibilidad económica para costearse una casa, se procurará buscar apoyo, pero a los que sí tienen recursos, o que aprovechan estos terrenos para hacer negocios, no quedará más que sacarlos”, manifestó el alcalde.

Redondo dice que son 11 mil personas viven en Los Diques. (Rafael Pacheco)

11 mil personas serán desalojadas

Redondo explicó que Los Diques no fueron creados para albergar casas, no tienen las condiciones propicias para eso.

“Hoy habitan ahí cerca de 11 mil personas, sin pagar agua, ni electricidad; esos servicios son costeados por el resto de la población cartaginesa y eso no es justo.

“Estamos ante una verdadera ‘bomba de tiempo’; es urgente actuar antes de que la situación se agrave. Por ley, los terrenos están a cargo del MOPT, por eso requerimos de un esfuerzo interinstitucional”, aseguró el alcalde.