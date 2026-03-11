Marulin Azofeifa envió carta a Fabricio Alvarado en la que le prohibió tocarle sus partes íntimas, esto le dijo

La exdiputada Marulin Azofeifa Trejos le habría dicho al legislador Fabricio Alvarado, por medio de una carta, que no tenía derecho a tocar sus partes íntimas, como ella asegura que lo ha hecho en distintas ocasiones.

En la carta, la cual fue publicada por el periódico La Nación, Azofeifa también le habría aclarado a Alvarado que a partir de ese momento (agosto del 2025) tomaría acciones si él se volvía a acercar a ella de forma inapropiada, como sostiene que lo hizo.

Exdiputada Marulin Azofeifa envió carta a Fabricio Alvarado para que frenara los presuntos acosos sexuales. (Rafael Pacheco)

Esta es la carta completa que habría enviado la exlegisladora a Alvarado:

“Yo, Marulin Azofeifa Trejos, le notifico que no voy a tolerar a partir de este momento, nunca más, ningún tipo de acercamiento físico de su parte. No pienso permitirlo más y, por lo tanto, le expreso directamente que le prohíbo cualquier acción que implique el contacto físico. Si en algún momento, por mi falta de reacción, usted ha pensado que tiene consentimiento de mi parte para tocar mi cuerpo en áreas íntimas, le dejo saber que no es así, y que, si no he reaccionado como debí hacerlo desde la primera vez, fue por miedo, pero ese temor ya terminó.

“Muchas veces le he dicho que no deseo ser tocada por usted y aun así su acoso es constante y frecuente, ignorando lo que en repetidas ocasiones le he prohibido.

“A partir de ahora no le autorizo nunca más, ni siquiera un abrazo. El acoso y los tocamientos que usted ha realizado sin mi consentimiento finalizan a partir de ahora y le dejo saber que mi tolerancia a esta circunstancia de acoso sexual y tocamientos sin mi consentimiento no pasará sin que yo tome las acciones legales correspondientes.

La exdiputada denunció a Alvarado ante la Asamblea Legislativa y la Fiscalía. (Rafael Pacheco)

“Hágase un favor y ahórrese un problema mayor. Usted que dice ser VARON DE DIOS (sic.), tenga temor de él y deténgase ya, respete a sus hijas y a su esposa, no espere a que Dios agote su paciencia, que cuando Dios actúa, lo hace donde más duele y usted ha tentado por años la ira de Dios y ese plazo está finalizando ya.

“Le exijo y le ordeno respeto, yo no soy nada suyo ni lo deseo ser, y mucho menos soy su amante para que se sienta con la potestad de tocar mi cuerpo o besarme como si yo fuese su mujer.

“Me valoro mucho como persona para permitirle que usted crea que puede usarme para sus placeres. No será conmigo que usted continúe burlándose de su matrimonio y de Dios mismo. Allá usted con las consecuencias que quiera cargar, y allá las mujeres que se quieran prestar a su juego. Pero conmigo nunca más si no quiere que tome las acciones que desde el inicio de esta circunstancia tuve que tomar.

“No le tengo miedo y sepa bien que, si pretende tomar represalias conmigo por detener estas circunstancias, entonces no lo voy a pensar dos veces para defenderme, porque tengo los insumos suficientes para hacerlo y créame que esta vez no estoy sola.

“Así que ahorrémonos los dos un conflicto y manténgase con la suficiente distancia para que esto no pase a más, en sus manos está y es la última vez que lo diré”.

Fabricio Alvarado ha dicho en reiteradas ocasiones que lo dicho por Marulin es falso. (José Cordero)

Denunció a Alvarado en el Congreso y la Fiscalía

Hace unas semanas, Azofeifa denunció en la Asamblea Legislativa los supuestos abusos sexuales que habría cometido en su contra Alvarado, por eso en el Congreso se está haciendo una investigación al respecto.

Además, este lunes también denunció al diputado ante la Fiscalía.

La Teja solicitó al legislador una reacción sobre el tema, pero no ha respondido; sin embargo, en ocasiones anteriores lo ha negado todo.

Esta no es la primera denuncia contra Alvarado por presuntos delitos sexuales.

El año pasado trascendió que existen dos denuncias contra el legislador por el presunto delito de abuso sexual, una presentada a finales de 2024 y la otra en febrero de 2025.

La primera de las denuncias fue interpuesta por una mujer mayor de edad, mientras que la segunda la hizo una joven que actualmente tiene 32 años, por hechos que habrían ocurrido 19 años atrás, cuando ella tenía 13. El legislador también negó que esas acusaciones sean reales.