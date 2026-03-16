¿Se imagina ver perros en la UCI de un hospital? Eso está pasando en el Monseñor Sanabria y esta es la razón

Si usted es amante de los perros, le va a encantar saber lo que están haciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Ese centro médico puso en marcha la incorporación de terapia asistida con mascotas, como parte del acompañamiento emocional a pacientes en condición crítica.

En el hospital de Puntarenas se está dando terapia con perros en la UCI. (CCSS)

“La iniciativa forma parte del programa ‘Amor Sin Fronteras’, estrategia interinstitucional que promueve terapias alternativas orientadas al bienestar integral de las personas y al fortalecimiento del apoyo emocional durante los procesos de hospitalización.

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“Este proyecto nace bajo el liderazgo de la doctora Miriam García Fallas, especialista en medicina crítica, y del doctor César Mejía, especialista en medicina familiar y comunitaria. Ambos impulsaron la propuesta luego de analizar evidencia científica sobre los beneficios de la terapia asistida con animales para reducir el estrés, promover la calma y favorecer el estado emocional de pacientes hospitalizados”, informó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Se ha demostrados que los animales disminuyen el estrés. (CCSS)

Un impacto positivo en los pacientes

El doctor Mejía señala que el proceso ha sido enriquecedor para el personal, las familias y los pacientes.

“En la UCI hemos formado un equipo multidisciplinario que brinda un abordaje técnico y especializado. Estamos viendo un impacto positivo tanto en la recuperación como en la experiencia de las familias”, señaló el doctor Mejía.

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Según el Estudio Nacional sobre Discapacidad (2019), un 17% de la población costarricense vive con una condición de discapacidad, lo que refuerza la necesidad de servicios más sensibles, inclusivos y centrados en las personas.

A los familiares de los pacientes también les hace bien. (CCSS)

El director del centro médico, el doctor Randall Álvarez, destacó la relevancia de avanzar hacia modelos de atención que integren el componente emocional.

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“Este proyecto representa un paso importante hacia la humanización de nuestros servicios. Incorporar terapias complementarias nos permite brindar una atención más cercana y centrada en la persona”, expresó.

Por su parte, el jefe de Medicina del hospital, el doctor Esron García, asegura que la terapia asistida con mascotas genera beneficios evidentes.

Los perros están entrenados para tratar pacientes. (CCSS)

“Estas intervenciones disminuyen el estrés y la ansiedad en entornos hospitalarios. Permiten un momento de conexión emocional en una etapa particularmente difícil para los pacientes y sus familias”.

El proyecto contempla visitas terapéuticas, actividades de sensibilización y apoyo emocional dirigidas a pacientes, familiares y personal de salud. Además, abre la posibilidad de extender este tipo de acompañamiento a otros servicios del hospital.

La iniciativa se desarrolla gracias a una alianza con COOPENAE, como parte del programa “Amor Sin Fronteras”, y con el apoyo de la Asociación Costarricense de Terapia Asistida con Mascotas (ACOTEAMA).