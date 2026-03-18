Este sería el motivo detrás del por qué el gobierno de Rodrigo Chaves cerró la embajada de Costa Rica en Cuba

Este miércoles el Gobierno anunció que el 5 de febrero cerró la embajada de Costa Rica en Cuba.

La información fue dada a conocer en la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial.

El canciller de la República, Arnoldo André, fue quien dio a conocer los motivos por los que se tomó la decisión.

Gobierno de Rodrigo Chaves rompe relaciones diplomáticas con Cuba y cierra embajada. (AFP)

“Hemos tomado la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba; de igual forma, hemos solicitado a la Cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares.

“Esta medida responde a la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, contra activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública”, expresó André.

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Cubanos viven en terribles condiciones

El canciller señaló también que los cubanos viven en condiciones críticas y eso no es bien visto por Costa Rica.

“Durante los últimos meses se ha observado un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades individuales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, de asociación y manifestación política.

“Diversos reportes de organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al gobierno cubano”, dijo André.

El funcionario dijo que también pesó en la decisión la situación crítica en la que viven miles de cubanos debido a la falta de alimentos, medicamentos y servicios públicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas.

El canciller Arnoldo André dice que la decisión se tomó por los irrespetos a los derechos humanos en ese país. (Casa Presidencial)

El fuerte mensaje de Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves también se refirió al tema en la conferencia y pronunció palabras muy fuertes.

“Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Cada pueblo debe hacerlo, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy”, manifestó.

En Costa Rica solo se mantendrá la representación consular de Cuba para que atienda los trámites de los ciudadanos de ese país que viven aquí.

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La razón detrás del cierre de la embajada en Cuba

Para entender los motivos que podrían haber pesado en la decisión tomada por el gobierno, conversamos con Bryan Acuña, experto en Relaciones Internacionales, quien dijo que esta podría ser una nueva estrategia para que Costa Rica quede bien posicionada frente a los Estados Unidos.

La nación norteamericana históricamente ha tenido conflictos con la isla.

“Esto es parte de las últimas acciones que ha tomado el gobierno de Costa Rica al alinearse propiamente con el gobierno de los Estados Unidos, y que posiblemente se mantenga en esa misma línea ahora que asuma el poder la presidenta electa, doña Laura Fernández”, manifestó el experto.

“El presidente Chaves habló de que era necesario ‘sacar a los comunistas del continente’. Bueno, esto sí es un poco ya más al estilo de choque del señor presidente, pero se refiere a la decisión tomada por el gobierno”, agregó.

En Cuba las familias no tienen comida ni servicios públicos. (AFP)

¿Costa Rica podría tener repercusiones?

Acuña dice que no cree que la postura tomada por el gobierno tico vaya a traer consecuencias al país.

“El gobierno cubano no tiene un músculo tan importante para poder generar mayor presión, pero sí demuestra nuevamente el gobierno que está bastante alineado con la posición de este escudo hemisférico que ha ido impulsando el presidente Chaves”, manifestó.

La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, se pronunció en el plenario legislativo sobre la decisión del gobierno y fue muy crítica.

“Hoy terminó de pasar un señor de creerse jaguar a perro faldero; de presidente al ridículo internacional ya había pasado con una actitud bobalicona y rastrera, de ofrecer nuestra soberanía en una alianza militar... Hoy el rey de los pedófilos y los racistas, le ha ordenado a este gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Cuba porque ha aumentado el irrespeto a los derechos humanos en Cuba.

“Hay que tener muy claro algo: el principal violador de los derechos humanos de Cuba es Estados Unidos y no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas año tras año”, aseguró la legisladora.