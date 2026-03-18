Esto dicen Rodrigo Chaves y Laura Fernández sobre puesto que él ocuparía en el próximo gobierno

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, ha dejado claro en distintas ocasiones que el actual mandatario, Rodrigo Chaves, tiene las puertas abiertas para formar parte de su gobierno.

Este martes, Fernández volvió a decir que está esperando la respuesta de Chaves y hasta dijo que le dejaría el puesto que él quisiera.

Laura Fernández dijo que Rodrigo Chaves puede escoger cualquier puesto. (Alonso Tenorio)

Tendrá “el puesto que él quiera. Todavía no me ha aceptado ninguno y es parte de lo que estoy analizando y valorando”, manifestó Fernández en el Tribunal Supremo de Elecciones, poco después de recibir las credenciales que la convierten de forma oficial en la presidenta electa del país.

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Este miércoles, en conferencia de prensa, Chaves fue consultado al respecto y esto fue lo que respondió.

“Yo, el puesto que quiero es el de seguir sirviendo a mi país. Provengo de una familia muy muy humilde, pude resolver mi vida. Yo no vivo del salario de mucha plata: ¢2.300.000 al mes es mucha plata para muchos costarricenses y se lo agradezco a Dios, que me dé la oportunidad, pero lo que yo más agradezco es la oportunidad de servir. El puesto que yo quiero es buscar dónde poder servirle mejor a mi patria y también, para serle franco, a doña Laura", manifestó el presidente.

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Chaves no reveló el puesto o puesto que ocupará en el próximo gobierno. (Rafael Pacheco)

“Ella dijo que a finales de abril, principio de mayo, iba a tener listo el gabinete; imagínese que yo me adelante, qué falta de respeto, tengan paciencia”, agregó Chaves sin revelar pistas de por cuál cargo o cargos se inclina.

Fernández ya había dicho que le gustaría que Chaves fuera su ministro de la Presidencia, que sería el enlace con la Asamblea Legislativa, pero será hasta más adelante que se termine de definir si ocupará ese cargo o algún otro.