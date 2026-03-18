Miguel Ángel Rodríguez dedica emotivo mensaje a Lorena Clare Facio en su funeral

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio unas emotivas palabras en el funeral de su esposa, la exprimera dama Lorena Clare.

LEA MÁS: Fotos: Familia y allegados dan el último adiós a ex primera dama Lorena Clare

La mañana de este miércoles 18 de marzo, la familia, allegados y varios políticos se reunieron en la parroquia de San Rafael de Escazú para dar un último adiós a la exprimera dama, quien murió este martes tras luchar contra el cáncer de páncreas.

Don Miguel Ángel recordó a doña Lorena como una mujer ingeniosa y trabajadora. También comentó que fue una persona que se preocupaba por su familia, amigos, abuelas, tías y compañeras.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio unas emotivas palabras en el funeral de su esposa, la ex primera dama Lorena Clare. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Además, expresó su agradecimiento a Dios por haberle dado a una mujer extraordinaria, quien fue mamá, abuela, amiga y hermana.

LEA MÁS: Tras la muerte de Lorena Clare, mujer conmueve a Miguel Ángel Rodríguez con este mensaje

El exmandatario Miguel Ángel Rodríguez describió a la ex primera dama Lorena Clare como una mujer extraordinaria e ingeniosa. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Acompañó el ataúd de su esposa

En su ingreso a la parroquia, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez no se despegó del ataúd de su esposa.

Él caminó hasta el interior de la parroquia al lado de la exprimera dama, con una mano encima del ataúd.

Don Miguel Ángel Rodríguez ingresó a la parroquia junto el ataúd de doña Lorena Clare. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Varias personas se le acercaron para abrazarlo y expresarle sus condolencias, entre ellos el expresidente Óscar Arias.

El departamento de prensa del exmandatario indicó a La Teja que él se encuentra bien, pero triste por el fallecimiento de doña Lorena.

LEA MÁS: Familia de Lorena Clare habla de la enfermedad que le causó la muerte y revela datos muy especiales de su vida