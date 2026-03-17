Familia de Lorena Clare habla de la enfermedad que le causó la muerte y revela datos muy especiales de su vida

La familia de doña Lorena Clare emitió un sentido mensaje para despedir a la exprimera dama, una mujer valiente y admirable.

Sus seres queridos contaron cuál fue la enfermedad que le causó la muerte a la exprimera dama, cómo la enfrentó y además, revelaron que doña Lorena tuvo una muerte serena y rodeada de mucho amor.

Doña Lorena murió a sus 82 años debido a cáncer de páncreas. (José Cordero)

“Con profundo dolor, pero también con infinita gratitud por su vida, la familia Rodríguez Echeverría comunicamos el fallecimiento de nuestra amada Lorena Clare Facio, esposa, mamá, abuela, hermana, amiga y exprimera dama de la República, quien partió serenamente, acompañada de su familia, rodeada de amor, tras luchar con valentía y entrega total contra una dolorosa enfermedad como el cáncer de páncreas. Tenía 82 años.

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“Lorena fue, ante todo, un ser humano extraordinario. Una mujer profundamente sensible, generosa y comprometida con aliviar el dolor ajeno. Desde muy joven supo que su vocación era servir y ser fuente de alegría para los demás, propósito que guio cada etapa de su vida personal y pública”, dijeron sus allegados.

Doña Lorena acompañó a su esposo, Miguel Rodríguez, en el traspaso de poderes del 2018. (Mayela López)

Su gestión como primera dama

Durante su gestión como primera dama de la República (1998–2002), luchó por transformar la vida de miles de familias costarricenses, especialmente de las poblaciones más vulnerables: personas adultas mayores, pacientes con cáncer, mujeres, madres adolescentes y personas con discapacidad. Su trabajo no fue simbólico; fue profundo, técnico, humano y de impacto duradero hasta hoy.

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Entre sus principales contribuciones al país destacan la creación de la Clínica Oftalmológica, el diseño e implementación del Programa Nacional de Prevención y Atención Integral del Cáncer cérvico uterino y de mama; y el fortalecimiento del Hospital Nacional Geriátrico Blanco Cervantes, mediante la creación de la unidad de cuidados intermedios y la incorporación de equipamiento médico avanzado.

En el gobierno de su esposo, Miguel Ángel Rodríguez, luchó por los más necesitados. (Cortesía)

“Lorena fue también una pionera en la promoción de la equidad de género en Costa Rica. Impulsó el sistema de cuotas mínimas de participación femenina en política, promovió la creación del Ministerio de la Condición de la Mujer y fomentó la apertura de oficinas municipales dedicadas a este fin, sentando bases sólidas para una democracia más inclusiva.

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“En el ámbito de la educación inclusiva, lideró proyectos como el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC), apoyó la remodelación de la Escuela de Educación Especial Fernando Centeno Güell y promovió el programa Construyendo Oportunidades, que permitió a madres adolescentes continuar sus estudios y proyectar un futuro distinto para ellas y sus hijos”, aseguran sus familiares.

En una visita a Costa Rica, Felipe de Borbón conversó con Lorena Clare cuando era primera dama. (Archivo)

Además, señalan que impulsó marcos normativos de enorme trascendencia social, como las Guías de Sexualidad, la Ley de Paternidad Responsable, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y la creación del Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), políticas que hoy forman parte esencial del Estado social costarricense.

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Su integridad, sensibilidad social y visión de largo plazo le valieron, en 2022, el reconocimiento de la Asamblea Legislativa, que la declaró Ciudadana de Honor de la República, distinción que recibió con humildad y profundo agradecimiento.

La exprimera dama será recordada por su lucha por lo más necesitados. (Graciela Solís)

El dolor de perder a su hijo mayor

En sus memorias, tituladas “Como el bambú”, la exprimera dama compartió con valentía y transparencia los momentos más dolorosos de su vida, como la pérdida de su hijo mayor y las pruebas familiares enfrentadas, dejando un testimonio de fortaleza, fe y resiliencia que hoy cobra aún más significado.

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Junto al expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echevería, formó una familia basada en el amor, la fe y el compromiso con el país.

Le sobreviven sus hijos Andrés y Ana Elena, sus seis nietos, y el recuerdo eterno de su hijo Miguel Alberto (q.d.D.g.).

Don Miguel Ángel siempre llenó a su esposa de atenciones y mensajes bonitos. El último lo publicó el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando la exprimera ya estaba complicada de salud.

“Qué maravillosa bendición de Dios poder en el Día Internacional de las Mujeres compartir el sol con esta extraordinaria y bellísima mujer, Lorena, quien ha hecho tanto por las mujeres”, escribió Rodríguez junto a una fotografía.

Su familia la recuerda con un carisma único y una sonrisa amable. (José Cordero)

“Nuestros corazones están profundamente heridos por su partida, pero también llenos de orgullo y agradecimiento por haber compartido la vida con una mujer excepcional.

“Lorena nos enseñó que incluso en el dolor se puede dar amor, que la dignidad nunca se pierde y que servir a los demás es la forma más profunda de trascender. Su legado vive en las políticas públicas que ayudó a construir, en las vidas que tocó y en el amor que sembró”, señala la familia.

Los allegados de doña Lorena informaron que su funeral se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo a las 11:00 a. m. en la iglesia de San Rafael de Escazú.